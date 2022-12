What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por Tuto Tavárez

El primer día del mes de diciembre de este año que casi finaliza, murió Gaylord Perry uno de los grandes lanzadores que ha tenido el béisbol.

*

Con la partida de Perry no solamente se perdió un inmortal de Cooperstown, sino una de sus costumbres en estos días navideños.

*

Perry vestía de Santa Claus para distribuir regalos, comidas y golosinas, incluso en el 2003 sorprendió al personal del Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown.

*

Esa tradición se vio cortada con el fallecimiento de Gaylord Perry el 1 de diciembre de este 2022, con lo cual demostraba que era un humano.

*

En su permanencia en Grandes Ligas, Perry obtuvo 314 victorias y completó la friolera de 303 juegos.

*

En los tiempos de Perry los relevistas eran veteranos que habían sido abridores, apelando a su experiencia y sus lanzamientos no eran tan poderosos, contrario ahora, que son jóvenes de bolas rápidas poderosas.

*

Eso motivó que Perry salvara 11 de 12 juegos en Grandes Ligas, ya en la postrimería de su gloriosa carrera.

*

Perry, cuya carrera era seguida por los dominicanos, ya que coincidió con Juan Marichal, trabajó 5351.1 de entradas, ponchando a 3534 adversarios.

*

Fue el primer lanzador en ganar el Premio Cy Young en ambas ligas, en 1972 en la Liga Americana con Cleveland y en 1978 en la Liga Nacional con San Diego.

*

Gaylord Perry, quien tenía un hermano, Jim que también era lanzador de Grandes Ligas, fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown en 1991.

*

SQUEEZE PLAY: Los finlandeses tienen la costumbre en Nochebuena de ir al sauna y al cementerio… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…No confundan, el 24 es Nochebuena y el 25 es Navidad…El fin de semana, el barrio el Congo perdió su matriarca…Murió doña Pola…Leopoldina Núñez era una madre que nos daba acogida a todos…Su casa no tenía puerta, porque siempre estaba abierta, todos los días y todas las horas…Dios sabiendo lo útil de Doña Pola, la dejó por 101 años y eso reconforta los corazones lacerados…El señor Antonio Espaillat es un bacano…Por eso su emisora La Bacana acoge El Patrón de la Tarde…Gracias al señor Antonio Espaillat, no me fui en blanco en Navidad…Rimó y es verdad…Dice el Acta de nacimiento de Wilmer Difó que nació el 2 de abril de 1992 en Santiago de los Caballeros…Dice la de Ronny Rodríguez que nació el 17 de abril de 1992 en Santiago de los Caballeros…Aunque le digan el Felino de Mao…Dice la de Francisco Peña que nació el 12 de octubre de 1989 en Santiago de los Caballeros…Podríamos bautizarlo como el Trío Caballeros de Santiago…Pero lo que queremos destacar es su ausencia en las Águilas Cibaeñas…Difó jugó unos partidos, se ausentó y regresó…Se disgustó porque no lo utilizaban como quería y se fue…Esto coincidió con que firmo para los Yankees…Nos llegué la información que Ronny también está disgustado y huyó hacia la derecha…Y Frank no va a jugar, ya que renovó para la Liga de Corea…Quedan de Santiago, Richard Rodríguez y Carlos Peña… Rodrigo Benoit y Darío Álvarez también son de Santiago, pero últimamente no han estado activos, parece que descansando…En Hato Mayor se armó el mayor pleito que se ha visto en baloncesto este año…Lo sorprendente es que dicen que lo comenzó el presidente de la Asociación de Baloncesto…Organizó y desbarató…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el árbol de Navidad de Rockefeller Center es un abeto noruego que mide 15 metros de ancho y 25 de altura…Por hoy, out 27.