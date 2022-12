What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por Tuto Tavárez

Uno podría pensar que tiene 50 años escuchando su nombre incidir en el béisbol dominicano.

*

Pero, eso es imposible porque solo tienen 33 de edad, todavía joven, con voluntad, capacidad para seguir jugando y dando buenos resultados.

*

Estamos hablando de Francisco Peña, el hijo de Tony y Amaris, el hermano de Tijei y Jennifer y el sobrino del Rey Arturo.

*

Nació en un hogar de peloteros y sus primeros pasos los dio en el estadio Cibao, acompañando su papá que era un virtuoso del juego.

*

Por eso, uno piensa que tiene 50 años sabiendo de él, pero, es que no ha pasado inadvertido.

*

Cuando Francisco con 18 años comenzó a jugar, siendo un bebé, ya se le veía como un veterano y es ahora que tiene la misma edad que el salvador de la humanidad, Jesucristo.

*

El gerente general de las Águilas Cibaeñas, Ángel Ovalles anunció que Frank no estará este año con el equipo.

*

Así, se interrumpe una cadena de 15 temporadas con las Águilas, donde Frank estuvo en todos los escenarios.

*

Los hechos son elocuentes y como para muestra basta un botón, solo es necesario ver sus manos donde no caben más anillos de campeones.

*

Una colección de joyas donde ha ganado en Lidom, en la Serie del Caribe, en el Clásico Mundial de Béisbol, en Estados Unidos y este mismo año en Corea.

*

Francisco volvió a firmar para jugar en Asia y no le dieron permiso para ponerse el uniforme amarillo de las Águilas.

*

En series regulares Frank tiene 1,200 turnos con 243 imparables, 24 jonrones, uno menos que Federico Velásquez, en un encasillado que domina su padre Tony Peña con 41, tiene 71 extrabases, 46 dobles, 102 anotadas y 124 impulsadas.

*

Entre series regulares, semifinales y finales Frank tiene 480 juegos, 1,335 turnos, 299 cohetazos, 27 jonrones, 56 tubeyes, 134 impulsadas, 128 anotadas y lean, 17 bases robadas en 23 intentos.

*

Pero, veamos la defensa, tiene promedio de fildeo de 984, con 3,031 outs realizados en 3,324 oportunidades, solo 52 errores y 241 asistencias.

*

Dedico esta entrega a Fellito Ortiz y su lapidaria expresión: “Las Águilas siempre traen un receptor importado, pero termina jugando Francisco Peña”.

*

SQUEEZE PLAY: Amarilla es la bola de billar americano marcada con el número 1…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Héctor Cepín, Radhamés Bonilla, Fellito Ortiz y yo, vamos a formar un cuarteto…Se va a llamar Cuarteto los Fucuses…Un montón de rifas en la ACDS y no nos sacamos ni un saludo…Para contrataciones llame a La Karpeta de Cepín…José Caba está de acuerdo de que en Plaza Valerio no creían en Yayo Almonte…Radhamés Báez está de cumpleaños y Chilo Paulino le envió una caja de whisky…Los argentinos de Cibao FC ganaron aquí y el Mundial…Jorge Alfonso, Gabriel Fernández, Lihué Prichoda y Maximiliano Alonso…Arnulfo Gutiérrez mandó hacer una piscina de sancocho para ver el juego Argentina-Francia en familia…El único de los Gutiérrez que estaba con Francia es Carlos Manuel, el que físicamente parece argentino…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el escritor Ernest Hemingway popularizó el Mojito y el Daiquirí…Por hoy, out 27.