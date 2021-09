¡Ya me enteré quién es el rubito!

En la entrega anterior escribí sobre un torneo de baloncesto que hacía Pupilo Ramia en la Liga 11 de enero.

*

Donde participaba un rubito que era una sensación, que llenaba la cancha para verlo en acción.

*

No sabía quién era y cuando vi a Jaime Raúl Bonnely en el Baloncesto Superior, pensé que ese podría ser el rubito.

*

Pero, inmediatamente salió publicado comencé a recibir informaciones y la identidad de aquel pelirrojo que galopaba por la cancha, mientras su melena se alborotaba.

*

El primero que me escribió fue Guillermo Ottenwalder para decirme que no era Jaime, sino Juan Bautista Espaillat, médico especialista en ginecología.

*

Me agregó Guillermo que es hijo del exsídico Luis Bautista Espaillat, quien dirigió el ayuntamiento entre 1968 y 1970, cuando eran dos años.

*

Pero la tapa al pomo se la puso Alex Arias, ya que jugó en ese torneo y me confirmó que era el doctor Juan Bautista Espaillat.

*

“El rubito que tu recuerda fue líder en punto con 444 y yo segundo con 294, es decir, 150 puntos de diferencia”, me escribió Alex.

*

En el torneo jugaron Carlos Mejía, Víctor Tavárez y Rafael Polanco “Rolfis”, entre otros recordó.

*

Los entrenadores eran Germán Medina y Pupilo Ramia, quien sacó dos equipos, Azules y Rojas, que eran dirigidos por Pututi Curiel y Orlando Contreras.

*

Alex parece conservar algún trofeo o pergamino, ya que me informó que eso fue en junio de 1968 y la premiación se hizo el 26 de septiembre. Casi cumple 53 años.

*

Desde entonces, Alex Arias conserva una buena amistad con Juan Bautista a quien considera un hermano. Eso lo hace el deporte.

*

Desvelado el misterio del rubito, que hacía que el inquieto Pupilo Ramia se sentara a verlo jugar, hoy un profesional de la medicina, que tenía grandes herramientas para jugar baloncesto.

*

SQUEEZE PLAY: Los pulpos tienen tres corazones…Falta mucho para el 27 de febrero?…Lea esta columna dos veces, que tuve que hacerla dos veces por el apagón del mediodía…Continuando con la Liga 11 de Enero, me dice Miguel Tejada, quien jugó con Pueblo Nuevo, que Orlando “El Jet” Contreras no era directivo, sino que jugaba segunda base…El directivo era Danilo Calderón…Me informa Tony Peña R, que en la 11 de Enero se hicieron eventos de fisiculturismo y lucha olímpica donde él participó…Tony está hablando de 1974…Pablo Castillo Luna y Eduardo Núñez me informa que César Pimentel “Güirilla” murió…Eduardo precisa que Güirilla murió el 7 de junio de un infarto frente a la Farmacia Ina de la 27 de febrero hace 3 años…Agrega Ottenwalder que el torneo de baloncesto de la Liga 11 de Enero era de 12 años, lo que llamaban Small Fry…También Miguel Solano opinó sobre ese torneo…Esta columna la hicieron los lectores… ¡Que buenos son!…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que uno mismo no se puede hacer cosquillas…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez