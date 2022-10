What’s your Reaction? 0 0 0 0 1 0

Por Tuto Tavárez

Recientemente, ESPN publicó un bonito y extenso trabajo, donde escribe sobre los gustos musicales de las Estrellas Latinas de MLB.

En un trabajo en equipo, donde estuvo el dominicano Enrique Rojas, fueron cuestionados latinos de varias nacionalidades, puertorriqueños, cubanos, venezolanos y naturalmente dominicanos.

Entre los dominicanos se dio a conocer los gustos musicales de Alberto Pujols, Manny Machado, Vladimir Guerrero y Juan Soto.

Vladimir Guerrero Jr., fue calificado como una “alma vieja”, por el gusto musical que externó.

Dios me tiene a mí lo mío, de José Virgilio Peña Suazo, es el tema favorito y que escucha Vlady, quien tiene valores cristianos por su tío Wilton Guerrero.

Para Juan Soto su tema de batalla se titula “Esa muchacha”, que interpretan los hermanos Rosario, es el tema que lo carga de energía, aunque también confiesa que le gusta el dembow.

Manny Machado tiene como su tema principal “La mamá de la mamá”, que interpretan el Alfa y CJ, amante del reggaetón (Bad Bunny y Daddy Yankee) y el dembow dominicano.

El de mayor edad de los cuatro es Albert Pujols, quien se define como cristiano evangélico.

El tema que identifica La Máquina es Visionary que interpreta el rapero boricua Farruko, quien el pasado mes de febrero, anunció su conversión al cristianismo.

De los de otras nacionalidades no extraeré sus respuestas, pero si decir, que los boricuas son raperos, traperos y dembowceros.

Naturalmente, en los 70, 80 y 90, los boricuas seguros hubiesen mencionados salseros como, El Gran Combo, Cortijo y su Combo, Maelo Rivera, Héctor Lavoe, Ismael Miranda, entre otros, si no que me desmienta Ozzie Rodríguez Suncar.

SQUEEZE PLAY: Si el canario deja de cantar, no hay que preocuparse, probablemente esté cambiado el plumaje…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Temprano el domingo me llamó Castillo Luna para darme una infausta noticia…William Valdez (el Gary), falleció la noche del sábado…Fue un tremendo softbolistas…Conocí si padre que era militar y una bella persona…Los hijos de William, cuando pequeños me decían tío…Su hijo Wilme juega softbol en Amaprosan…Su hermano Junior es ejecutivo del Banco Santa Cruz…Me cuentan que murió en el Coliseo Gallístico de Santo Domingo después que un gallo de su hermano Junior triunfó…El inmenso instructor de lanzadores y amante de la Lidias de gallos, Eleodoro Arias vino al sepelio…Vete en paz querido amigo…No confundir con William Valdez instructor de béisbol en Las Colinas…También, me enteré que murió Loro Jackson, trabajador con jóvenes en el béisbol…Este lunes sale una gran delegación de Santiago rumbo a la Serie Mundial…Son invitados del BHD con José Clase a la cabeza…Leo Sánchez, Luis Báez, Chepe Domínguez y el doctor Rafael Llinás…Irán a Philadelphia y subirán las escaleras que hizo famosas Rocky…Quien la suba tiene un premio…Apuesto a Leo Sánchez, aunque todos son destacados atletas…Wilín Rosario está jugando con las Águilas de Zulia en Venezuela…Llegó Luis Ramón Polanco, abrazos por cerones…Llegó Apolinar Peralta de Yucatán…Se animó el Palco de Prensa…Apolinar es el hombre clave para la Wilson…La Wilson de Osvaldo Matías pasó a mejor vida…Me dice César Consuegra que José Valverde es una línea para ganar el Cy Young en Amaprosan…Parece que el “Esfínter” está cayendo de strike…Cade Gotta le ha cogido el ritmo al torneo…Hay que tirarle strike para hacer swing…Me encontré con el ingeniero Rafael Ureña y ahora entiendo por qué Roger Federe se retiró del tenis…Ureña es duro con la raqueta en la mano…Además, es testigo en el tiempo, del batazo enorme que le dio Octaviano Campos a “Jobobán”, cuando era un tremendo pitcher… ¿Quién es la eminencia gris de Luis Polonia?…Las lluvias atacan a Lidom como hace muchos años no lo hacía…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, a pesar de lo que algunos puedan pensar, los cerdos son inteligentes, ágiles y rápidos, gracias a sus pezuñas de cuatro dedos…Por hoy, out 27.