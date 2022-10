What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

¿Por qué al centrocampista le dicen volante en el fútbol?

*

Detrás de la pregunta del encabezado, se esconde una curiosa historia sobre esos futbolistas que se mueven en el centro de la cancha.

*

Vamos aprovechar que esta semana termina el fútbol profesional dominicano, temporada 2022 de la LDF, para hablar sobre la pregunta.

*

En la década del 40, había un centrocampista defensivo, quien nació en Lanús, Argentina, el 11 de noviembre del 1905.

*

Ese jugador respondía al nombre de Carlos Martín Volante, quien era descendiente de italianos, igual que Paolo Modolo.

*

Volante jugó mucho en Europa y cayó en el Flamengo, de Brasil donde fue campeón en 1939, 1942 y 1943.

*

Cuando Volante decidió retirarse como jugador, Flamengo contrató como reemplazo a Modesto Bría, de Paraguay.

*

El Director Técnico del Flamengo era Flavio Costa, quien llamó a su nuevo jugador Bría y le aconsejó ¡Juega como Volante!

*

Costa quería decirle, con garras y entrégate como Volante, interpretando que volante era la posición en Brasil.

*

Fue así como en Brasil se comenzó a llamar volante al centrocampista, lo que ha hecho metátesis en otros países futboleros.

*

El sábado concluye la larga temporada, de un año, de la Liga Dominicana de Fútbol, cuando los centrocampista de Cibao FC y Pantoja salgan a la cancha, puede ver en ellos a Carlos Martín Volante, quien dio nombre a esa posición.

*

SQUEEZE PLAY: Consuegra está en Toledo, España…Falta mucho para el 27 de febrero?…El domingo en el estadio Cibao se hablaba de fútbol…Rosa Veras, la madre de Judith Hernández, Franklin Peralta y otros, mostraban temor de que Cibao FC y Pantoja se vayan a penales…Le dije que no había razón, es más, que a Pantoja no le convenía…Me preguntaron ¿Por qué?…Como todo un técnico le dije: “Pantoja no tiene a Kalimán”…Quién es Kalimán? Me preguntaron de nuevo…”Odális Báez”, le respondí…! Es verdad! Exclamaron y la confianza se dibujó en los rostros…Hablando de fútbol, ¿dónde está César Pichardo?…Fue un pionero del fútbol antes de la LDF…En la historia de Luis Polonia de cómo cae en las Águilas Cibaeñas, falta el capítulo más importante…Polonia no lo sabe, Monchín Pichardo murió sin saberlo…Los autores de la estratagema murieron y probablemente Juan Marichal no se diera cuenta…No he querido narrar la misma, pero si Polonia me autoriza lo hago…A propósito de Águilas Cibaeñas, falleció el domingo el exlanzador aguilucho Domingo Luna, nativo de la Línea Noroeste…Recuerdo una anécdota que viví sobre Domingo Luna…En uno de sus primeros juegos, Luna se enfrentó a Rico Carty, quien no perdonaba y le disparó jonrón…Estaba yo embelesado mirando a Luna aparar…Alguien le preguntó, ¿Qué le tiraste a Carty?…El joven lanzador contestó, “recta por el medio, para que voy a inventar, si Carty va a batear lo que tú le tires”…Descanse en Paz…No es Domingo Luna el ingeniero hermano de Luciano Castillo Luna para que no confundan……Los pleitos en el baloncesto dominicano siguen siendo una pesadilla…Suerte que solo aparecen sillas de plástico…Hasta los juegos de juego, los fanáticos de Águilas y Tigres los cogen en verdad…Una pregunta, si el que atrapó el jonrón 62 de Aaron Judge es millonario, ¿Qué hacía en bleacher?…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, la película “Lo que el viento se llevó” dura 238 minutos, es decir, 3 horas y 58 minutos…Por hoy, out 27.