Por Tuto Tavárez

De lejos se veía que el que estaba bateando era un dominicano, que exhibía con orgullo el escudo en la manga de su camiseta.

*

Se trata de Aneury Tavárez, quien tuvo una temporada de ensueño en la pelota de verano de México.

*

Aneury pertenece a las Águilas Cibaeñas, no confundir con el fotógrafo del equipo y a quien solo lo diferencia una letra Aneudy y Aneury, con el mismo apellido Tavárez.

*

Pues bien, Aneury jugó para los Generales de Durango y era visible el escudo de la República Dominicana en cada estadio que visitaba.

*

Cuando se paraba en home o recorría las bases, sobresalía el símbolo dominicano en la manga izquierda de de chaqueta.

*

Aderezó ese sentimiento patriótico con una tórrida actuación con el madero, para los Generales.

*

En 88 juegos que vio acción, Aneury tuvo 325 turnos oficiales y estuvo entre los líderes en hits conectados con 123 para promedio de 388 de average.

*

Lo adornó con 23 jonrones, 19 dobles, impulsó 80 carreras y pisó el plato en 85 ocasiones.

*

El aguilucho se robó 13 bases en 18 intentos, negoció 32 boletos y abanicó la brisa 43 veces.

*

Como los números hablan solos agrego que tuvo un OBP de 466, un slugging de 658 y un OPS de 1.124.

*

El año pasado Aneury Tavárez se fue blanco en los primeros 8 turnos con las Águilas Cibaeñas y fue prestado a las Águilas de Mexicali.

*

Regresó para en la semifinal y jugó el último partido de las Águilas Cibaeñas, bateando de 4-2.

*

Después de ver los números de Aneury con los Generales, no sabemos si cabe en las Águilas Cibaeñas, pero las de Mexicali no se pondrían bravas si se lo prestan de nuevo.

*

SQUEEZE PLAY: El salmón vuelve al río donde nació para desovar…Falta mucho para el 27 de febrero?…Copio opinión de Juan “Piñao” Ortiz sobre nombre estadio Cibao…”El nombre estadio Cibao es enigmático, no entiendo porque siempre se ha querido cambiar por el de un jugador valioso y extraordinario de los tantos que han engrandecido el equipo aguilucho…Muchas personas opinan y ofrecen lo mejor de cada jugador, ojalá y no le quiten el nombre…En caso para no herir sentimientos ni celo, el nombre sería 11 de Enero, que es la fecha más emblemática del béisbol de Santiago, pero que siga el estadio Cibao”…Eduardo Núñez nos envía una opinión y me parece que tiene el acta de nacimiento de todos, porque habla de los nombres y los apellidos…Veamos lo que dice Eduardo…”En mi humilde opinión el mejor y más bello nombre lo tiene nuestro estadio Cibao…Si hay que agregar un nombre sería Miguel Ángel Diloné Reyes, una estatua en el frente con los nombres de Juan Bautista Sánchez Correa, Luis Andrew Polonia Almonte, Winston Enriquillo Llenas Dávila y Francisco Antonio Peña Padilla”…Arnulfo Gutiérrez espera el dúo de Pedro Martínez y Eleodoro Arias para el tercer Clásico de Gallos…Pedro y Eleodoro, el maestro y el alumno…El expelotero Luigi Alcántara me informó que la alcaldía de Luperón está haciendo un estadio de para béisbol y que estará para diciembre…Muy bien…El cosaco salió a que no lo noquearan…Fiona, no fía…Y menos el agua…Edwin Encarnación estuvo por primera vez en las gradas de un estadio de Grandes Ligas…Lo movió Albert Pujols y Encarnación grabó el jonrón 698…Recibí el domingo el premio al Cronista del Año en Prensa Escrita…Mañana hablaré de esa distinción por parte de la ACDS…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Marie Curie es la única persona que ha ganado el premio Nobel de física y química…Por hoy, out 27.