Los Juegos Olímpicos están llenos de anécdotas y hechos sorprendentes, por lo que voy a reseñar algunos.

Vilho Ylonen fue un excelente tirador con rifle finés, que participó en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960.

Cuando ya tenía la medalla de oro prácticamente en un bolsillo, Vilho disparó en el centro de la diana, pero lo hizo en la diana del competidor del lado

Así que falló y acabó en la cuarta posición, donde las olimpíadas entregan un diploma por ese lugar.

El atleta de Guinea Ecuatorial Eric Moussambani tenía muchas ganas de participar en unos Juegos Olímpicos.

En su país le ofrecieron participar en Sydney en natación, sin tener piscinas olímpicas y se puso a entrenar en las piscinas de los hoteles, cuando los huéspedes estaban durmiendo.

Tardó casi 2 minutos en completar los 100 metros libres, que es el doble de lo habitual, pero el público le jaleó y animó como si fuera un auténtico campeón.

Moussambani llegó solo a la meta, porque los otros dos nadadores, que entraron gracias a las plazas que el COI reserva para los países en desarrollos, salieron en falso y fueron descalificados.

Eddie Edward “El Águila” era un yesero británico que quería participar en los Juegos Olímpicos de invierno.

El Águila con su aguda vista, observó que hacía 6 décadas que ningún atleta de Gran Bretaña se inscribía en Salto de Esquí, sin competencia se anotó ahí.

En Calgary 1988, El Águila participó en 70 y 90 metros, llegando último en ambos, pero compitió.

SQUEEZE PLAY: Carlos V decía: “Hablo en español a Dios, en italiano a las mujeres, en francés a los hombres y en alemán a mi caballo”…Políglota…Falta mucho para el 27 de febrero?…El mejor día para la República Dominicana…Ayer estuve junto a Pappy Pérez por la provincia Espaillat…Pero no era espiando al Moca FC…Atendiendo una invitación de Amable Guzmán…El ITLA va para Moca, ojalá los jóvenes lo aprovechen…Estuve tratando de ver si conseguía un cerdo zurdo que sea sordo…Con esas cualidades, no hay fiebre porcina que se le acerque…Los Metros de Santiago parece que jugaron con el Dram Team de Estados Unidos en miércoles…Ya no se dice: “Tú cara me suena, sino, tú mascarilla me suena”…Caramba, se nos fue Cornelio Peña…Es golpe y golpe…Entre los muchos jugadores que firmó, Wily Mo Peña, Mayobanex Fernández, José Parra, José Lima, Julián Tavárez, Joaquín Benoit y muchísimos más…Cornelio fue útil en la tierra y eso es lo que cuenta…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la selección de baloncesto de España, que estuvo en Los Ángeles y que ganó la medalla de plata, fue bautizada como la ÑBA…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez