Por Tuto Tavárez

Hace 36 años, con 136 libras, debutó en la pelota amateur de Santiago el lanzador Euclides De la Rosa.

*

Pero no vayan a pensar que está retirado, el sábado en la inauguración del torneo amateur lo encontré con el uniforme de Tamboril.

*

Euclides está jugando su temporada número 36 en la pelota amateur, con una anatomía privilegiada, solo 14 libras en casi 4 décadas, ahora tiene 150.

*

Cuando debutó en 1986 todavía su hijo Eury De la Rosa no estaba en planes, lo que sucedió 4 años más tarde el 24 de febrero de 1990.

*

Contrario a su padre, Eury, ahora con 32 años, es lanzador zurdo y estuvo en las Grandes Ligas.

*

Eury estuvo en 2013 y 2014 con los Diamondbacks de Arizona, donde lanzó en 44 partidos con 51.2 de entradas, marca de 2-1, 4,21 de efectividad y 48 ponches en 51.1.

*

En un partido en San Francisco de Macorís, enfrentó al poderoso Juan Francisco, quien hizo swing fuerte, el bate se rompió y Eury atento al pedazo de madera, se descuidó de la pelota que lo golpeó en el codo, limitando su carrera.

*

Pero volvamos al increíble Euclides De la Rosa, que juega su temporada número 36 y lo ha hecho con todos los municipios Tamboril, Villa González, San José de las Matas y Navarrete.

*

Varias veces premiado como el mejor lanzador por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago.

*

En su residencia ya no caben más trofeos, los que adornan un gimnasio casero donde se prepara con pesas y remata montando bicicleta.

*

Euclides ha sido operado dos veces del brazo, pero se ha sanado y sigue lanzando por amor al béisbol.

*

Su vida sana es el factor principal de su permanencia, ya que es pastor de la iglesia Mesiánica Yhavev, que funciona en el barrio Pekín.

*

A Euclides el griego se le conoce como el padre de la geometría, Euclides el lanzador es De la Rosa y no se marchita.

*

SQUEEZE PLAY: Marc Zuckerberg ha predicho que para el 2030 existirá la teletransportación virtual…Falta mucho para el 27 de febrero?…Este martes será la rueda de prensa para el torneo de golf de la Fundación San Juan Eudes…Será a las 6:00 en el Salón Parroquial de la Iglesia San Ramón Nonato de los Cerros de Gurabo…Este torneo siempre es para una causa benéfica…Mirando a distancia tengo la impresión que en Santo Domingo Oeste quieren montar unos juegos…Que el ministro Francisco Camacho le regale la utilería…Le regale el dinero…Los técnicos de Miderec…Y todo el mérito es de ellos…Así no…Ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre…El joven cronista deportivo Alex Luna está en su momento…Veo a Pichí Almonte, Tomás Bonilla, Javier Jiménez y otros pilares lejos de la pelota amateur…No digo Ernesto Rosario porque veo que está de vacaciones por los Estados Unidos…Finalmente, la Universidad Isa se quedó fuera del torneo amateur…La pandemia haciendo estragos…Tamboril regresa después de 5 años ausente…Qué bien luce en sus comentarios…Además de conocimientos sobre diversos deportes se nota seguridad y es ecuánime…Es Luna pero no está en la Luna…Tiene presente y futuro…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, cuando los neumáticos de un vehículo están excesivamente inflados se desgastan por el centro…Por hoy, out 27.