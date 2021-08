En los municipios de Santiago, sin excepción, Se desarrollan grandes voleibolistas, ya sea en masculino o en femenino.

*

Lo que produce grandes rivalidades en los intermunicipales, con Tamboril, Villa González, Navarrete, Jánico, Licey, San José de las Matas, Puñal y comunidades como Pedro García, Sabana Iglesia, Cienfuegos y Gurabo.

*

Dentro de esa pléyade de exjugadoras, encontramos a Faustina Silverio que brilló con el uniforme de Villa González.

*

Varias veces fue galardonada como la atleta más destacada en voleibol de Santiago.

*

Incluso, en una ocasión recibió el premio de “Atleta del Año” por parte de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS).

*

Después del retiro, Faustina se desapareció, hasta que recientemente la vimos en Florida en un rol que nos extrañó.

*

Parece que la Silverio se preparó en la carrera de comunicación, ya que estaba entrevistando a parte de los miembros del equipo de béisbol dominicano.

*

Faustina fue sincera, admitió que era su primera comunión como entrevistadora y que estaba nerviosa, algo natural.

*

Conversó con el manager dominicano Héctor Borg y el coach de pitcheo Manny García, quien también hace esa función con las Águilas Cibaeñas.

*

Faustina se arriesgo con el Capitán Emilio Bonifacio, con Johan Mieses y Jhan Mariñez, es decir, que fue un gran debut.

*

Nos imaginamos, que el gran sueño de la exjugadoras de voleibol, debe ser entrevistar a Las Reinas del Caribe, ahí estará en sus aguas.

*

Bienvenida, Faustina Silverio al mundo de informar sobre los deportes, un mundo el cual conoces.

*

SQUEEZE PLAY: “El odio es el lazarillo de los cobardes”, Jorge Drexler en su canción La Guerrilla de la Concordia…Cuba estaba tímida en los Juegos Olímpicos, pero con las 6 medallas del lunes animaron el medallero…Batea Aneury Tavárez, de los Generales de Durango…Línea por el medio del terreno que llega rodando al jardín central…Dice el narrador: “Este jugador hay que repetirlo el próximo año”…Somos neófitos en el fútbol, pero hemos vistos, que a diferencia de otros deportes, cuando el reloj echa andar no se detiene jamás…Quizás por eso, cuando un equipo está arriba, los jugadores hacen muchos teatro y se tiran, porque saben que las agujas siguen girando…Y eso los hacen todos…Después de los 90 minutos y el agregado, el partido puede concluir sin importar la situación que se esté dando en cancha…Digo yo…Hay que despertar a ver el juego de República Dominicana contra Israel a las 6:00 de la mañana…Ian Kinsler es el manager de los israelíes…Descendientes del Patriarca Abraham…Israel es Jacob…Jacob hijo de Isaac…Isaac hijo de Abraham…Ese tema me apasiona, pero si sigo no termino…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el actual príncipe de Mónaco Albert II, está casado con la princesa Charlene, quien fue una atleta olímpica, que participó en natación en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 con el equipo de Sudáfrica en la prueba de relevo de 4 por 100 estilos y terminaron en quinto lugar…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez