Por Tuto Tavárez

El pasado viernes falleció en la ciudad de Santiago, el conocido locutor Fermín Antonio Polanco.

Aunque se hizo famoso por los programas que animaba y producía, Fermín Polanco también fue un destacado beisbolista.

Tanía habilidades como lanzador y defender el bosque derecho, considerado uno de los mejores en su época.

Incluso, fue solicitado para jugar con la Marina de Guerra en el Círculo Deportivo Militar.

No pudo ser reclutado para la novena de la Marina, porque era menor de edad.

En la víspera del Día Nacional del Locutor de la República Dominicana, que es este lunes 18, Fermín Polanco fue sepultado.

El hombre que tanta alegría llevó a los hogares al través de la radio, fue acompañado en su despedida por pocas personas.

En un vídeo que me enviaron, no se ve más de cinco personas, dando el último adiós a una de las voces más bonitas y moduladas en las ondas hertzianas.

Era tío de Luis Torres, quien facilitó los datos a Carlos Manuel Estrella, hijo del veterano locutor Jesús Torres Tejeda.

Fermín Antonio Polanco nació el 7 de julio de 1946, en Santiago de los Caballeros, donde murió el pasado viernes.

A las 5:30 de la tarde, en la gran mayoría de radios de Santiago, se escuchaba el programa “Una voz al caer la tarde”.

Ganó fama con un maratónico programa los domingos de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, el cual se denominó “Fermín Alegrando” y que identificaba como “La Lotería con música”.

En 2011 Fermín Polanco fue beneficiado con una pensión del Estado, que por decreto le otorgó el Poder Ejecutivo. EPD, buen amigo.

SQUEEZE PLAY: ¡El hombre está vivo, resucitó!…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Esta columna no es para hablar de mi…Me gusta resaltar las hazañas de los atletas, especialmente aficionados que se van quedando en el olvido…Me gusta hablar las proezas de peloteros amateurs, de softbolistas, baloncestistas, voleibolistas, atletismo y propulsores, entre otros…Incluso, cuando me entero que un baloncestista va a ser reconocido, me aferro a Martín Lajara, quien sanamente y sin envidia, me aporta los datos…No fue el caso cuando José Ortiz, que ahora me entero le decían “Pistolita” por los certeros que era…Cualquier seguidor de Ortiz podría reclamarme que escribí de los Tony Martes y Sánchez, de Diómedes Girón, de Bombo Abreu, José Caba, Ricardo Vásquez, Tomás Cabral, Miguel Solano, José Santos, Mauricio Espinal, Joselo Méndez, Lumen Veras, entre otros y de Ortiz no…Pero, es que nunca me enteré de que a José Ortiz le harían un reconocimiento…Fui claro cuando escribí, de que la narrativa me la contó el propio Ortiz quien me llamó desde Nueva York…Hasta me aclaró que no me llamó estando en Santiago, porque en la Arena del Cibao preguntó por mi número de teléfono a más de 20 personas y todos le dijeron que no lo sabían…!Desconocido yo!…La única condición que puse, fue no mencionar nombres, porque no escribo para herir ni que nadie se sienta mal…Menos, sin son hijos de doña Carmen, mi apreciada vecina del Congo fallecida recientemente…Cuando Marco Polo estaba muriendo dijo: “Y no conté ni la mitad de lo que vi”…Pues le digo, no escribí ni la mitad de lo que me contaron y eso que fueron dos entregas…Pero tranquilos, no tocaremos más, la fina epidermis de ese joven que nació hace 42 años y que se llama BSS…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en Lucas 19:40 cuando le dijeron a Jesucristo que callara la multitud, este le dijo “Les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán”…Por hoy, out 27.