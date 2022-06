Por Tuto Tavárez

En el año 1998, hace 24 años, Miguel López escribió la primera edición del libro “Un Soldado del Softball.

*

Echando un vistazo al libro, encontré que la página 74 se dedica a la Liga 30 de Marzo.

*

Esta liga, ya desaparecida, fue una de muchas que funcionaban en Santiago y que hacían sus torneos individuales.

*

López comienza destacando la participación del periodista Héctor García (El Papuyo), como un temido bateador, en el circuito que honraba la Batalla de Santiago, el 30 de Marzo de 1844.

*

No fui seguidor de esa liga, por lo que no vi a García jugando ahí, aunque si escuchaba de los buenos juegos que se daban en la misma.

*

Donde sí vi jugando mucho al Papuyo, fue en los torneos e intercambios que hacía la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS).

*

Recuerdo en la Liga de la Farándula, donde jugaban Merengueros y Bachateros, la trilogía de Héctor García, Nacho Fermín y José Cruel, bateando uno detrás del otro, lo que era un dolor de cabeza para los lanzadores.

*

García era buen pelotero, defendía con coraje la tercera base, pero además era de “mecha corto”.

*

Caballeroso con los jugadores contrarios, pero si lo provocaban estaba listo para resolver en el terreno que fuera.

*

Incluso, algunos compañeros de softbol entre los que estaban, Huchi Lora, Víctor Víctor, Dardo Herman, Pappy Pérez, Meny Almonte, Chino Suazo, Rolin Fermín, Tavito Puello, Roberto Tineo, Paquete Fernández y Roque Marte Gil, entre otros, lo apodaron “La Rabiaca”.

*

Fue presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago, editor deportivo de varios periódico y productor de espacios de radio y televisión.

*

Hoy dirige las exitosas páginas de Momento Deportivo, uno de los principales medios digitales del país.

*

Con el correr de los años, se ha convertido en un sosegado mediador y abuelo consentidor.

*

Otros jugadores que menciona la reseña de Miguel López y que sobresalieron en la Liga 30 de Marzo son, Próspero Jiménez (El Karateca), Papi Ramírez, Fausto Núñez, Firmo Nova y muchos más.

*

SQUEEZE PLAY: “Ese collar no es mosco de pavo”, refrán…Falta mucho para el 27 de febrero?…Golden Stated es uno de los equipos con más seguidores en el país…Pero la presencia de Al Horford en Boston Celtics tiene dividido los fanáticos…Curry es muy querido entre los dominicanos, pero la nacionalidad de Horford pesa más…Claro, los niños y jovencitos son de Curry…!Vamos Horford!…Ah, yo soy de Los Ángeles Lakers, pero ahora estoy con el hijo de Tito y Arelis…El internacional Francisco Vicente debiera estar con Boston, pero no le perdona que eliminaron a Miami…Miércoles fue la rueda de prensa de del Club Amaprosan, donde se anunció la Liga del Comercio…La invitación llegó tarde, pero aguardamos por los datos…El Club Luis Veras tendrá elecciones próximamente…Nos enteramos que el destacado softbolista Melvin Cruz (Tinaja) encabezará una plancha…Tinaja lleva un dream team donde está Pichí Almonte, pero no adelanto más…José Cuás, lanzador de las Águilas Cibaeñas debutó en Grandes Ligas…Es un ejemplo de perseverancia…Esperamos por Luis Felipe Castillo, también lo merece…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, según el protocolo, es cuando estés de pie que debe abrocharse un Boston del traje…Por hoy, out 27.