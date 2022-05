Por Tuto Tavárez

El profesor llega al aula de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y se coloca entre los alumnos y el pizarrón para comenzar sus cátedras.

*

Sus jóvenes alumnos ignoran que en esa figura sobria, ataviada con traje y corbata, se esconde una gran figura del deporte.

*

Ramón Antonio Martínez Mota fue la primera figura de Santiago que brilló en el fútbol.

*

El auge del fútbol en estos tiempos de los colores es inmenso, pero también tuvo sus episodios brillantes cuando las imágenes eran a blanco y negro.

*

Martínez Mota era un veloz corredor en el Instituto Superior de Agricultura, dueño de la marca de los 50 metros.

*

Pero, llegó el profesor José Múgica quien descubrió sus grandes cualidades para jugar al fútbol.

*

El ojo de Múgica fue clínico y en corto tiempo Ramón fue llamado a la Selección Nacional de Balompié.

*

Había compromisos de ida y vuelta contra Haití, Curazao y Panamá, así como uno calificado de “Imposible” contra la Selección de México.

*

El país se prepara para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Medellín, Colombia.

*

Los frutos comenzaban a verses y una nota de Tulio Navarrete destaca que la preselección dominicana le ganó 2-1, en un partido de preparación, al equipo campeón de Antillas Holandesas, en San Cristóbal.

*

En una nota fechada en Medellín se destaca en grandes titulares: RD da la gran sorpresa al empatar con México.

*

Dice la nota, que los mexicanos eran favoritos abrumadoramente para triunfar, pero el encuentro terminó 1-1.

*

“A los 15 minutos de la segunda etapa se produjo lo que parecía un imposible, cuando el volante dominicano Martínez Mota cobró un tiro libre desde 20 metros en el costado derecho y empató con un tiro impresionante al ángulo superior izquierdo, que dejó al arquero Corro sin posibilidad alguna”, describe la nota rubricada por Daniel Harker.

*

El gol de Martínez Mota fue calificado como el mejor de los Centroamericanos y el dominicano lo celebró tomándose una foto con el Rey Pelé”, presente en la cita de Medellín 1978.

*

