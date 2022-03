Por Tuto Tavárez

En el boletín del Salón de la Fama de Cooperstown que recibí este lunes, reseña la visita de Tony Oliva, quien será exaltado el 24 de julio.

Pero ¿por qué le dicen Tony si su nombre es Pedro? Veamos el origen de este Tony que no se llama Antonio.

Debo aclarar, que yo tengo un amigo que se llama Francisco Grullón y le dicen Pepe, que es médico, pintor y una gran persona.

Pues bien, en 1961 en Pinar del Río, Pedro Oliva fue visto por un scout que quedó impresionado y lo firmó para los Mellizos de Minnesota.

Pero, había un gran problema, Pedro no tenía papeles, por lo que tomó el acta de nacimiento de su hermano Antonio, que además era más joven.

Con ese documento pudo obtener el pasaporte con el nombre de su hermano Antonio y así llegó a Estados Unidos.

Es por eso que a Pedro le llaman Tony a su llegada a Estados Unidos y con ese acrónimo hizo una formidable carrera de Grandes Ligas.

Descubierto el hecho, Tony fue obligado a testificar en las cortes norteamericanas para legalizar su verdadero nombre de Pedro Oliva, pero el Tony le quedó para siempre.

Oliva jugó de 1962 hasta 1976 con los Mellizos, único equipo, y desde entonces espero 45 años para ser exaltado a Cooperstown.

El Comité de la Era Dorada decidió exaltar este año a Tony Oliva y Orestes Miñoso, en el ceremonial del 24 de julio.

Oliva (Pedro Tony) ya visitó Cooperstown y se tomó una foto en el lugar reservado para su placa, la cual mostramos en este columna.

Sin haber jugado nunca béisbol de niño ni joven, Pedro Tony, ganó tres títulos de bateo engrandes Ligas, 304 de por vida, con 1917 hits, 220 jonrones, 329 dobles, 947 impulsadas y 870 anotadas.

