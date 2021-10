Con esta entrega completo la trilogía de Santiago que está entre los 50 Traviesos de Virgilio.

En entregas anteriores hablamos sobre José “Bombo” Abreu y Mauricio Espinal, por lo que hoy corresponde a Eladio “Yayo” Almonte.

Cuando Yayo reforzó en el Baloncesto Superior de la capital, lo hizo con el emblemático Club Mauricio Báez.

Por ocho años, de 1991 hasta 1999, Yayo vistió la franela de la franquicia de Villa Juana, siendo campeón, precisamente en su último campeonato.

En el torneo de 1996 se llevó el premio de Jugador Más Valioso, anotando 264 puntos en 15 juegos y promediando 17.6%.

Su actuación en la capital fue de 112 juegos, 1,358 puntos encestados para promedio de 12.1%, sin ser un gigante atrapó 277 rebotes, otorgó 224 asistencias, se robó 115 balones, anotó 108 tiros de 3 y logró el 80% de tiros libres que intentó con 384 anotados.

Como nativo de la parte baja de Santiago, Baracoa y La Joya, Yayo pertenecía al Club Fernando Valerio (La Plaza).

Sin embargo, fue cambiado por Henry “Pimpe” Muñoz al Club Domingo Paulino, donde dejó huellas indelebles.

Su actuación en el Baloncesto Superior de Santiago fue de 209 juegos, con 6,588 minutos en la cancha.

Yayo anotó la friolera de 3,497 puntos y promedió 16.2%, con 696 rebotes, otorgó 455 asistencias, escamoteó 285 balones, tuvo 42% en tiros de 3 y 81% en tiros libres.

Al finalizar su carrera como jugador activo, Yayo Almonte se radicó en Italia donde vive todavía y pocas veces se le ha visto por estos lares, si es que ha venido.

SQUEEZE PLAY: Menero es el que vende miel…Falta mucho para el 27 de febrero?…Haciendo un addendum (adenda) sobre Yayo Almonte, debo destacar que antes de destacarse en Santiago y la capital, jugó dos torneos en Mao con Guillermo Ottenwalder y otro en Puerto Plata con Joselito Diloné…En los tres fue campeón…Cuando lo ofrecieron al CDP por Pimpe y Joselito Ureña estaba dudando, Ottenwalder le dijo, cámbialo que es un robo…Guillermo sí que lo conocía…Fue el scout…Virgilio Cepeda y doña Miguelina cumplen este jueves 53 años de casado…Eso es, toda una vida, como dice la canción…Felicidades…Nuestra solidaridad y condolencia con el ministro de deportes, ingeniero Francisco Camacho por el deceso de su señora madre…Doña Hilda Caridad Rivas Jorge falleció la noche del martes, que Dios la acoja…Chilote Llenas estuvo este miércoles en el estadio Cibao…Pero como zorro que es, no llevó el sombrero de alas anchas como Pedro Navaja…Sabía que si Héctor Cepín lo ve se antoja…Chilote se decidió por un sombrerito de sonero…Como pepinero Chilote debe ser un atractivo en el Son de Antonio Keka…Como Cepín es zurdo de los dos pies y no sabe bailar, no se va antojar…La amistad de Chilote y Cepín es rara…Uno pepinero y el otro joyero…Está claro que Félix Fermín solo necesita 8 victorias para 500…Los Dodgers y los Gigantes con 109 victorias cada uno, el que pierda se va…Así es el juego, a veces injusto…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el Ponte Milvio es el puente de Roma más antiguo, cruza el río Tíber y es famoso porque los enamorados cuelgan candados en sus barandillas para que su unión perdure…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez