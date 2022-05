Por Tuto Tavárez

El munícipe Diomedes Reyes me envió una opinión sobre el Baloncesto Superior de Santiago y la franquicia del Club Domingo Paulino (CDP).

*

Cualquier opinión disidente a la de Diomedes le damos el derecho a réplica, con la única condición, que sea dentro del marco del respeto.

*

De acuerdo a Reyes, ya la comunidad de Gurabo está en condiciones para ser la sexta franquicia del Baloncesto Superior de Santiago.

*

“Gurabo tiene todas las condiciones para tener un equipo y aspira, si un día se abre una oportunidad ser incluido como franquicia”, manifiesta Reyes.

*

Agrega que ya los Jardines Metropolitanos no existen como comunidad y pasó de ser un área residencial a comercial.

*

Afirma que los Jardines están próximos a desaparecer totalmente como una urbanización.

*

Recuerda Diomedes que el Torneo de Baloncesto Superior es barrial y que los Jardines Metropolitanos ya no representan un sector como tal.

*

Va más directo cuando señala: “Creo que el Club Domingo Paulino ya no existe, es apenas un nombre de una franquicia de baloncesto”.

*

Es obvio, que Diomedes Reyes entiende que Gurabo debe sustituir al Club Domingo Paulino en el basket mayor de Santiago.

*

Esto llegó primero que un artículo sobre el baloncesto, publicado por Fellito Ortiz el martes y donde también le da su correazo al CDP.

*

SQUEEZE PLAY: “Ave que vuela a la cazuela”, refrán…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…El torneo de Baloncesto de San Pedro de Macorís fue ¡Salto al centro y pitazo final!…Duró menos que una cucaracha en un gallinero…Gaby Salazar, uno de los mejores lanzadores que ha dado el béisbol amateur de República Dominicana, no se hizo esperar con el caso de Virgilio Veras…Gaby envió un importante donativo que entregamos de inmediato al Come Víveres…También, Eleodoro Arias me llamó para aportar y lo puse en comunicación con Rita la hija de Virgilio…Quienes quieran llamar a Rita, que está con Virgilio en Clínica Bonilla, puede hacerlo al 809-357-8784…Me dijo Virgilio que Chilote Llenas lo visitó tempranito…Está en la tercera planta habitación 35…Leandro Romero, el jovencito que hizo el papel de Félix Fermín adulto, en el documental El Coleccionista, de Héctor J. Cruz se encamina a firmar…Leandro está apalabrado para el 2023…!Y buen bono!…Cuchi Toribio me informa de la maldad que le están haciendo a Pocotó en Olmecas…Resulta que Edwin Espinal firmó con ese equipo de la pelota mexicana…Tuvo problemas con los papeles en principios…Pero resolvió…Ahora que está en orden no le toman el teléfono…Ni el presidente que dice Cuchi se llama Félix Zazueta ni el gerente general…Los Diablos Rojos quieren firmar a Pocotó, pero no pueden por el contrato que tiene con Olmecas…Lo peor es, que el torneo tiene un mes que empezó y no le pagan…!Qué injusticia con un buen muchacho!…Los Gigantes del Cibao firmaron a Jesús Mejía por tres años más y después hablamos…Lo que más me gusta de Mejía es que busca jugadores de Lidom para un equipo de Lidom…Cuando Chicué Pichardo vio el artículo de Fellito Ortiz, llamó a a los licenciados Silvino Pichardo y José Miguel Minier para sentarlo en el banquillo de los acusados…Pero, Leo Sánchez intervino y convenció a Chicué de no hacerle eso a Fellito…Arrancó la Liga Nacional de Baloncesto…Cibao FC y Atlético Vega Real, los dos oncenos que estuvieron en el Torneo Flow Concacaf, se miden el sábado…El encuentro será en el estadio El Cóndor de los veganos…Kaki Concepción será mi anfitrión, porque Mario De Jesús lo que brinda es medio quipe…Y eso, que se va a ganar un dineral en el Punta Cana Grand Prix…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el hígado pesa más que el corazón…Por hoy, out 72.