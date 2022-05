Por Tuto Tavárez

Como es costumbre en estos eventos, la inauguraron los XV Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santiago 86, se celebró en el estadio Olímpico, de La Barranquita.

Culminada la ceremonia parecía que los habitantes de Santiago no tendrían ningún atractivo para seguir las competencias de atletismo.

Pero si había una razón, un gran atleta de Santiago, único con serie 31, hizo el equipo de atletismo.

Se trata de Rafael Mejía un superbo atleta, que fue un especialista en el arte de acortar distancias.

Además de ser el único velocista de Santiago en los Juegos que acogió esta ciudad, Mejía tiene un caudal de hazañas, producto de sus veloces piernas.

Vistiendo los colores de Santiago, Mejía estuvo en cinco Juegos Deportivos Nacionales, logrando medallas en todos.

Estuvo presente en 10 versiones de los Juegos Deportivos Militares y en cada uno colgó en su pecho una medalla.

Todos esos logros lo llevaron a ser tomado a cuenta al momento de conformar las selecciones para eventos internacionales.

Cuando el país conformó el equipo de atletismo para los X Juegos Panamericanos en Indianápolis 1987, ahí estaba Rafael Mejía defendiendo la bandera tricolor.

Eran los tiempos en que se entrenaba en pistas de tierra, que no existían todos los suplementos de los atletas de estos tiempos, ni las ropas cómodas y adaptadas a los deportes.

Pero, eso no impidió que Rafael Mejía brillara con luz propia en el firmamento del atletismo de República Dominicana.

SQUEEZE PLAY: Las cebras no tienen rayas en las barrigas…Hace mucho que pasó el 27de febrero?…Este martes a las 5:00 Cibao FC se mide contra Cavaliers de Jamaica en la PUCMM en el Flow Concacaf…Tremendo ambiente se vivió el viernes en el estadio del Cibao FC…La cancha estaba de bote en bote…Se gozó un mundo, porque la gente fue a disfrutar el juego…Vamos a llenarla este martes a ver si volvemos a ganar…Por cierto, en estos momentos los cuatro equipos de la región Norte están en la clasificación de la Liga Dominicana de Fútbol…Es decir, que de 6 que avanzan a la Liguilla, están los cuatro del Cibao…Jarabacoa, Cibao FC. Moca y Atlético Vega Real…Los otros dos serían, hasta ahora, Pantoja y O&M…San Cristóbal y Delfines están feos para la foto, pero no eliminados…Luis Felipe López fue declarado Hijo Predilecto de Santiago…La moción la presentó el regidor Hatueyndi Rosario…Desde Nueva York me informa Mario Morel que Luis Felipe vivió un tiempo en Las Carreras…Y que su padre Felipe López jugó béisbol amateur…Cuando lo vi ya era árbitro…Para el equipo del Clásico Mundial de Béisbol, Juan Núñez Nepomuceno informó que consultará a Tony Peña, Héctor Borg y Moisés Alou…Sugiero incluya también a Félix Fermín…El ganador siempre hay que tomarlo en consideración…Fermín ganó 8 corridos con Tecolotes en México…Perdió el sábado, pero ganó el domingo…Cuando le cortaron la racha el sábado Félix dijo: “Hay que dejar que los otros coman”…Hay que escuchar todas las voces…Dice la atleta de ciclismo Yenny Suriel que el estadio Olímpico no debe llamarse Rafael Domínguez…No me dio su opción, pero es su opinión…Dice Ruddy Fernández, el abuelo de Tiago y Megan, que no importa el nombre que le pongan, la gente seguirá diciendo que va para La Barranquita…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Hexagonal es la forma del polígono que tienen las celdas de una colmena de abejas…Por hoy, out 27.