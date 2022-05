Por Tuto Tavárez

En la polémica sobre el nombre de La Barranquita y/0 el estadio Olímpico, se siguen alzando voces de peso, como es Aridio De los Santos.

*

Aridio, fue atleta destacado de los años que estamos hablando y compañeros en el atletismo de los nombres que se han rubricados en esta columna.

*

Vamos a permitirnos poner íntegramente el comentario de Aridio, ya que entendemos no tiene desperdicios.

*

«El perro es el mejor amigo del hombre». ¿Pero, de cuál hombre? He visto casos de perros mordiendo niños. (¡!).

Nuestro deporte está llegando al estado silvestre.

Si un árbol cae en el bosque, sus restos fertilizan el terreno para los siguientes pobladores. Fellito Domínguez va a las Olimpiadas de Méjico 1968 representando la cuarteta de 4×100 de RD. (Hoy no podría, porque exigen marcas mínimas).

Desconozco su trayectoria, hasta que Isidro Rodríguez en 1973 lo lleva a ISA y lo acoge, con miras a tener una representación en los 12 Juegos Santo Domingo 1974 y los I Juegos Ponceños (1973)

Aquí formé con él la cuarteta de 4×100 en torneos regionales que hacía la PUCMM continuamente: En una tarde sabatina se realizaba la competencia entre La Vega, San Francisco de Macorís, Salcedo y Moca. (¡!)

Luego de los Juegos Ponceños, supe poco de él.

Confieso que a su edad (Lucia de 40 años) no he visto otra salida de los tacos tan impactante como la suya.

¿De dónde viene lo silvestre?

¡Como una joya así, tiene que dedicarse a arbitrar softbol y béisbol para sobrevivir!

El árbitro es el villano de la película. No solamente es ignorado, es despreciado hasta por los fanáticos. ¿Conoces tú alguna calle con el nombre de un árbitro?

Rigoberto Rincón con una marca Nacional y rankeado en los primeros tres del área de Centro América y El Caribe, tiene que emigrar a USA dejando un abismo en el evento, sin un sustituto a la vista.

Otras de nuestras glorias han seguido el mismo derrotero.

Cuando tu columna abre el debate, *aparecen las injusticias*.



No es justo lo del perro, pero tampoco es injusticia dejar a la deriva a nuestros mejores exponentes; es que somos así. Suena desgarrante, pero es nuestra realidad.

Y no se perfila ningún cambio a corto y mediano plazo. Seguimos el proceso de la ley de la selección natural: «El más fuerte, sobrevivirá.» Ah, Víctor Rodríguez no te señaló que Rigoberto ganó plata en relevo de 4 por 400 en los Juegos Ponceños.

Tú sabes lo amargo que es ver a Rafael Mejía, que nos representó varias veces en eventos internacionales, en su rol de masajista de un equipo de baloncesto. Al servicio de jóvenes de la banca, que nadie los conoce. Él lo hace con orgullo; ahí me hiere más profundo.

¡Un fuerte abrazo!

*

SQUEEZE PLAY: Salvaje, planta que ha crecido sin ser cultivada…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Hablando de atletismo, el gran Capiró, Roberto Rodríguez está por Santiago…Vive en Estados Unidos y corre todos los maratones con la bandera nacional en altos…Lelo Concepción a quien dirigí siendo un niño en el béisbol murió este miércoles…Lelo también jugó mucho para Frank Sosa, quien le tenía mucho aprecio…Héctor Mejía (El Pelú) se mantuvo siempre con Lelo, quien sufrió mucho por la diabetes..Descanse en Paz, buen hombre…Dalila Minaya cumplió año este 11 de mayo…Vino a celebrar con Juan Francisco Toribio y tiraron la puerta por la ventana…!Felicidades!…Lupe Álvarez me recuerdo que Efraín Medina era de San Pedro de Macorís…Se estableció en Santiago y representó esta provincia en eventos nacionales…Zoilo Almonte bateó de 3-2 y subió su promedio a 338 en México…Lucho Jiménez y Carlos Paulino de 3-1 y batean ambos 313…A quien no se le puede lanzar es Aneury Tavárez…El aguilucho sonó de 4-2 y batea 441 con un OPS de 1,280…El fin de semana es de fútbol de Concacaf en el estadio Cibao de la PUCMM…Cibao FC y Vega Real representando el país, frente a dos clubes de Jamaica y dos de Haití…Arrancando este viernes…Yo creo que Paolo Modolo va a dormir en el estadio…Está desesperado esperando estos juegos…El lunes tendré la opinión súper autorizada del ingeniero Elías Pérez sobre el debatido tema de La Barranquita…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Bethoven acostumbraba a contar 60 granos de café para colar una taza, decía era la cantidad correcta…Por hoy, out 27.