Por Tuto Tavárez

Hace más de medio siglo que Maracho Almonte tomó entre sus pequeñas manos, una pelota grande de softbol.

*

Desde entonces, 1970, sus hazañas en el softbol, lo llevarían a ganarse varios apelativos que sustituirían a Antonio Mariano Almonte Peña, como lo bautizaron don Pablo y doña Lupe.

*

Maracho, El Cacique Mara, La Leyenda y Mamerto Ulloa, son partes de los apodos que lo identifican.

*

Extraño es, que a nadie se le ocurriera bautizarlo como “El Expreso”, para hacer un paralelismo con el inmenso Nolan Ryan, el hombre que tiró 7 no hitters en Grandes Ligas.

*

El Cacique Mara, guardando la distancia, lanzó 8 juegos sin hits ni carreras, en una trayectoria que combinó con su pasión por bailar son y sus zapatos de dos tonos.

*

Su triunfo más grande lo agradece a Dios, porque lo ha mantenido en salud, por lo que todavía enseña niños a jugar béisbol en su escuela.

*

Pero, vayamos a los no hitters tirados en softbol chata por Maracho, porque 8 son 8.

*

El primero se lo tiró a los Vecinos de Productos Sosuá, vistiendo el uniforme de Talleres Baro, jugando en el play de los Cocos, hazaña que repitió en Amaprosan contra la Casa López de Moca.

*

El tercero lo aplicó en la Liga Amistad de la Tabacalera, contra el Montecarlo y lanzando para Constanza. Papi Pichardo vino con un equipo de Nueva York y buscó al Cacique Mara de Refuerzo para un enfrentamiento en Navarrete y allí fue el cuarto.

*

Formó parte del famoso equipo los Lobos de la Cambronal y cuando visitaron a Pueblo Nuevo de Mao, lo dejó sin hit ni carrera. El sexto llegó con el uniforme de los Atléticos de Memo en un intercambio con el Cruce de Guayacanes.

*

En el 2015, el Club Luis Veras hizo su torneo intercalles del ensanche Bolívar, cuando enfrentó la Enrique Deschamps, lo único que consiguieron fue una base por bolas.

*

Parecería que La Leyenda terminó, pero a principios de este 2022 enfrentó al equipo Talleres Yamasá en el play César Delmonte y Consuegra de la ACDS, donde le anotaron dos carreras, con dos bases, pero no le pegaron hits y ganó 10-2.

*

El único premio que desea Maracho antes de partir a la morada del Señor, es ser exaltado al Salón de la Fama del Deporte de Santiago, pero en vida, no póstumo.

