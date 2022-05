Por Tuto Tavárez

Estoy obligado a volver sobre el Complejo Deportivo La Barranquita y el cambio de nombre, debido al aluvión de opiniones que he recibido.

Donde hay una valiosísima, porque es el sentir de un exatleta de atletismo, de los mejores que ha tenido Santiago en toda su historia.

Me refiero a Víctor Rodríguez, quien ofrece por escrito, su opinión sobre el nombre que debe llevar el estadio Olímpico, no La Barranquita.

Veamos la opinión de Víctor, quien se mantiene activo como profesor y fue un destacado maratonista que atravesaba la ciudad a puras piernas.

“Por qué considero que el nombre del estadio Olímpico en La Barranquita debe tener el nombre de Rafael Domínguez?



Primero: el estadio Olímpico no puede tener el nombre de un pelotero o cualquier otro atleta sobresaliente que no sea de atletismo.



En el estadio Olímpico solo se practican 2 deportes, fútbol y atletismo y en el fútbol nadie tiene méritos.



Rafael Domínguez fue un excelente corredor de velocidad en todas las décadas que corrió y estuvo entre los 3 mejores velocistas de la nación, llegando a superar en algunas ocasiones, atletas como Chapú Rivas y al campeón nacional de esos tiempos Alberto Torres (El Gringo).



Se hizo famoso por la gran salida que tenia pues, en 40 y 50 metros nadie le ganaba.



Estuvimos juntos en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe de segundas ciudades en el año 73, Santiago obtuvo en atletismo 3 medallas de bronce, Efraín Medina en salto largo, yo en los 1500 metros con 4.01 y Rafael Domínguez en 100 metros con tiempo de 10.60 en pista de tierra.

Además es el único atleta de Santiago en atletismo que ha estado en unos Juegos Olímpicos, que es la expresión más alta y prestigiosa del atletismo olímpico.

Por lo tanto, el solo hecho de ser el primero en estar en unos Juegos Olímpicos le otorga los meritos suficientes”.

Hasta ahí la opinión de Víctor Rodríguez, quien teniendo méritos para ser tomado en consideración, señala a Rafael “Fellito” Domínguez como el merecedor.

