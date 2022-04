Por Tuto Tavárez

El pasado sábado el compañero Darío Fernández estuvo de cumpleaños, pero no pudo celebrar.

*

Darío está interno en el HOMS donde está batallando contra un cáncer, el cual apareció inesperadamente.

*

Dentro de su impronta como deportista, debo recordar que Darío es miembro de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS).

*

Quien junto a Menny Almonte realizaba “La Tertulia de la Mañana”, uno de los programas de mayor audiencia y educativo.

*

Desde 1992 hasta 1996, el parsimonioso Darío Fernández presidió la Asociación de Baloncesto de Santiago, así como tesorero de la entidad.

*

Ocupó también la vicepresidencia de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) durante cuatro años.

*

Trabajó para el Club Pueblo Nuevo, barriada en la que se crió, desde que vino chiquito de Laguna Salada.

*

Fue fundador y secretario general del Club de Ping Pong de Pueblo Nuevo, de donde salieron varios jugadores.

*

Este club funcionaba en la casa curial de la iglesia Santo Curas de Ars, de La Bahía.

*

Darío Fernández también presidió el Comité Organizador del Torneo Nacional de Tablero.

*

Si la memoria no me traiciona, creo que tuvo que ver en la creación de la Liga Independiente de Pueblo Nuevo.

*

Como se puede ver, es una breve pincelada de una persona que ha sido variopinto en los deportes, aunque se le conoce más por el baloncesto.

*

Darío me escribió para decirme que estaba en el HOMS y que esta semana es de quimioterapia, por lo que pedimos al Todopoderoso que tenga misericordia de un hombre bueno y productivo para nueva provincia y el país.

*

Espero que cuando te sane me escriba, pero no del Homs, sino desde el Home.

