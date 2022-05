Por Tuto Tavárez

¿Es Francisco Peña el mejor cátcher dominicano nacido en Santiago de los Caballeros?

*

La respuesta debe ser, Si en español, Yes en inglés y Shí en chino, los tres idiomas en que Frank ha sido receptor.

*

¿Por qué la pregunta y la respuesta afirmativa sobre el hijo de Tony Peña?

*

La semana pasada, el acucioso periodista Héctor Gómez, publicó lo que a su juicio es el “All Star” de Santiago.

*

Héctor es un gurú de las estadísticas y tratándose de Santiago, lo leí con avidez y gran interés.

*

En la publicación detecté dos errores de ubicación geográfica, que me llevan a la conclusión de que Francisco Peña es el mejor con serie 31 en su cédula.

*

Gómez coloca a Luis Pujols como el mejor receptor de Santiago, de lo cual no hubiera dudas si fuera santiaguense.

*

Pero, Pujols no es de Santiago de los Caballeros, aunque algunas publicaciones lo ubican en Santiago Rodríguez y un escudriñador como Luichy Sánchez, ha recibido información de que nació en Baní.

*

En su escrito, Gómez coloca a Francisco Peña en la segunda posición, con una mención de honor, por lo que obviamente pasa al primer lugar, descartando a Pujols.

Francisco Peña

*

Para las elecciones se toman en consideración las actuaciones en Grandes Ligas y su paso por Lidom.

*

El apreciado colega coloca a Wandy Rodríguez como el mejor lanzador abridor de Santiago, pero resulta que como su apellido Wandy es de Santiago, pero Rodríguez.

*

Ahí entra José Lima como el principal abridor de Santiago, otorgando una mención de honor, para mí, a Silvio Martínez.

*

Dejando el relevo a Joaquín Benoit, menciono yo a Julián Tavárez, José Parra y no olvidemos al gran William Castro.

*

En primera base coloca a Ronny Rodríguez, el Felino de Mao, que si nació en Santiago, pero no creo que esté por encima de Chilote Llenas.

*

Tampoco en el campocorto donde pone al prometedor Willy Adames, pero con los números de este momento, puede ser el mochilero de José Reyes.

*

Completa Héctor Gómez con Leury García en 2B, Johnny Peralta en 3B, Luis Polonia, Carlos Gómez y Miguel Diloné en los jardines. Interesante ejercicio.

*

SQUEEZE PLAY: “A perro flaco, todos son pulgas”, refrán…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Me acabo de enterar que hay un movimiento para poner el nombre de José Lima a La Barranquita…Dicen, aunque no lo identifican, que un diputado sometió un proyecto de Ley para que se identifique La Barranquita con ese nombre…La única relación que tiene La Barranquita con Lima es que nació en Zalaya, Las Charcas, bastante cerca…Pero no me digan que en Santiago están alarmado por eso…Hasta poco se sabe…Los Halcones de Santiago campeones del Clásico de Pequeñas Ligas…El Brother, Chichilo Cordero sigue haciendo historia…No entiendo, la Asociación de Béisbol Olímpico de Santiago, organizando el Juego del Recuerdo…Ese mismo día, Tite Núñez con los Halcones de Santiago en la capital…Mucha confusión…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, cuando Jesucristo le dijo a Simón Pedro, “tira la red a la derecha” y la sacó llena, atrapó 153 peces…Por hoy, out 27.