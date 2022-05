Por Tuto Tavárez

El 1 de mayo de 1972, el inmortal del deporte dominicano Freddy Toribio, inauguró lo que hoy se llama Villa Deportiva Freddy.

*

Medio siglo ha pasado desde la fecha de apertura de la prestigiosa tienda de venta de útiles deportivos.

*

Con el correr de los años, además de útiles deportivos de todas las disciplinas, se ha ampliado y también confecciona trofeos, placas y medallas.

*

Pero, quiero aprovechar este acontecimiento, porque el pastel de 50 años no se saborea todos los días, para hacer una historia de la cual fui testigo.

*

Cuando Freddy fue electo presidente de la Asociación de Béisbol Amateur de Santiago, lo llamó el señor Carlos L. León.

*

Don Carlos, tenía un almacén de provisiones y cuando se enteró que Freddy era el presidente, se interesó en colaborar con la pelota amateur.

*

Este empresario, orgullo de Santiago, ofreció varias cajas de pelotas para el torneo amateur que se iba jugar.

*

Habló con Freddy para hacerle el cheque y este se negó y le dijo: “No don Carlos, yo no acepto que me compren útiles para la asociación que dirijo, cómpresela a otro y se la regala a la asociación”.

*

Don Carlos le estrechó la mano y le dijo, en hombres como usted es que necesita el deporte.

*

Freddy Elmer Toribio nunca aceptó que nadie le comprara una pelota en su negocio para regalarla a la asociación que él dirigía. No busque que así no hay.

*

La Villa Deportiva Freddy se ha mantenido en pie después de la desaparición física del mejor manager amateur de la República Dominicana.

*

Gracias a su esposa doña Janet y sus hijos, Freddy Elmer, Juan Francisco y Janet Leonor, ahí está como la Puerta de Alcalá, viendo pasar el tiempo, pero en la Imbert 134.

*

