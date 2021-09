Pole del héroe local ante 70.000 fans con 38 milésimas sobre Hamilton. Sainz sale sexto y Alonso, noveno. Checo, 16º por caer en la Q1

F1 clasificación en Países Bajos: resultados, resumen y reacciones de Alonso y Sainz en Zandvoort

Por Jesús Balseiro

Los accesos de Zandvoort huelen a concierto de rock. Son 70.000 aficionados, rugen como medio millón, consumen bastsante más cerveza que agua pero todos viajan en bicicleta o con el ‘bonotrén’. El circuito está rodeado de dunas protegidas y los accesos son más estrechos que algunas de sus curvas, pero ni así se atasca, porque los holandeses son muy organizados. Sólo pierden la compostura cuando ven llegar por el asfalto al Red Bull, marcando récords en todos los parciales, y celebran cada curva como si fuera un gol decisivo de la final del Mundial. Encima ‘Mad Max’ ha venido en plan estrella: firmó este sábado una de las poles más dominantes que se le recuerdan y llega sobrado a la carrera (15:00 horas CET, Dazn F1).

Verstappen arrasó, no lideró todas las sesiones porque le sobró el segundo intento en la Q1, pero no corre solo. Hamilton voló bajo la bandera a cuadros y se inventó una vuelta genial que le dejó a sólo 38 milésimas del RB16B. El inglés no cede bajo la presión de esta olla que es Holanda (las tribunas rodean el ‘paddock’, es imposible aislarse). Saldrá segundo con Mercedes, justo por delante de su compañero, Bottas, ambos en busca de un ‘Maracanazo’ improbable. En este circuito es fundamental la posición en parrilla porque estos coches, tan rápidos, grandes y pesados, no pueden adelantarle en curvas tan peligrosas.

El ‘mejor del resto’ fue Gasly, que siempre, siempre cumple. Plantó cuarto al Alpha Tauri y es el principal candidato al podio si delante sucede algo raro. Le perseguirán los Ferrari, Leclerc logró una vuelta diez milésimas más rápida que Sainz. ¿Y dónde estaban esas milésimas? En el muro: Sainz se estrelló en los Libres 3 y los mecánicos debieron reparar a toda prisa el SF21 (no hubo que sustituir la caja de cambios) y confiar en un ‘set-up’ exprés. Al madrileño no le faltó confianza, pero es de suponer que si su sábado hubiera ido de otra manera, las décimas que acercaban a Ferrari al podio hace unas horas no habrían desaparecido de golpe. as.com

Q3

¡CARLOS SAINZ PARTIRÁ DESDE LA SEXTA PLAZA Y FERNANDO ALONSO DESDE LA NOVENA!Q3

¡POLE PARA MAX VERSTAPPEN! ¡LEWIS HAMILTON SE QUEDA A 38 MILÉSIMAS!Q3

Cola en el pit lane para realizar el último giro. Verstappen se queja en radio de Alonso por ralentizar el ritmo.

Q3

Verstappen le ha metido tres décimas a los dos Mercedes. El piloto de Red Bull está en modo imparable.Q3

Sainz, Ricciardo y Ocon han realizado su giro con neumático blando usado.Q3

La parrilla queda así tras el primer intento: Verstappen, Bottas, Hamilton, Gasly, Leclerc, Sainz, Alonso, Giovinazzi, Ricciardo y Ocon.Q3

¡1:08.923 para Verstappen! ¡Qué vueltón de Mad Max! ¡La grada se vuelve loca!Q3

Ricciardo y Ocon salen con neumático usado.Q3

¡COMIENZA LA Q3!