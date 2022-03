Por Tuto Tavárez

Cuando el jovencito Lucas Bretón debutó en el fútbol profesional dominicano, se produjo un hecho sin precedentes en la historia de este deporte en el país.

No solamente porque Lucas presentaba credenciales en el profesionalismo, ni por tener solo 15 años de edad.

El prometedor jugador nativo de Santiago, recibió una tarjeta amarilla antes de tocar el balón.

Lucas Bretón no cometió ningún acto de indisciplina, ni aplicó el llamado juego sucio, que son los que justifican las tarjetas amarillas y dependiendo la dimensión al encendido color rojo.

Cibao FC estaba disputando el Clásico” con su archirrival Pantoja, entrando el juego al minuto 90+5, con ventaja 1-0 de los cibaeños.

El Director Técnico Jorge Alfonso demostró que confiaba en Lucas Bretón y lo envió a prepararse para debutar.

Los compañeros de Lucas en el Instituto Iberia, que habían abarrotado las gradas, hicieron una gran ovación cuando salió a calentar.

Nos imaginamos que Lucas era un manojo de nervios y cuando Miguel Lloyd atrapó un disparo que detuvo las acciones, el novicio jugador salió como una réplica de Alfredo Di Stefano (La Saeta Rubia), rumbo al césped artificial del Cibao FC.

Llevaba su rubia melena “trasquilada” por maldades de sus compañeros por ser debutante y el ruido del público era ensordecedor para darle la bienvenida.

Entonces, el árbitro le pidió que retornara al punto de partida, le dijo que no podía entrar al terreno sin él autorizarlo y le sacó tarjeta amarilla y luego le ordenó entrar a juego.

Lucas no sudó la camiseta, aprendido una lección que le servirá para su carrera y los demás supimos lo severo que puede ser el reglamento 12 del fútbol, hasta cuando se viola inocentemente.

SQUEEZE PLAY: Oslo es una ciudad tan limpia, que importa basura de otros lugares para generar energía…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Ah, pero este miércoles es 30 de marzo…El caso de Lucas Bretón no es único en el fútbol…El italiano Paolo, Modolo no, Lomasto fue expulsado, roja directa sin jugar…Lomasto fue enviado a calentar para entrar a juego en su debut…Cuando se estuvo cerca de la banda decidió aliviar sus ganas de orinar…Paolo miccionó allí mismo, el árbitro se percató y lo expulsó sin jugar…El portero del Inter de Milán, Tommaso Berni, también italiano, duró 6 años con esa franquicia…No tiene ni un minuto jugado y 2 expulsiones…Gracias a Frank Díaz por la bonita reseña que hizo ayer, donde destaca a Pappy Pérez y este servidor…Eso es parte de la memoria histórica que no se debe olvidar…Martín Lajara debutó por la puerta grande en la transmisión de la NBA por CDNDeportes…Lajara y Ernesto Kranwinkel hicieron un gran one-tow…Dice Luis Ramón Polanco, mi compadre bilingüe, que conoce a Celandia, hermana de Joselo Méndez, autor de los dos primeros tantos en el Oscar Gobaira…Son unos desalmados los que golpearon a Fracatira…Ese es un ser humano que no le hace daño a nadie…Tenemos que presionar para que aparezcan los agresores de Fracatira y sean castigado severamente…Si es necesario aplicarle ¡Fuga!…Justicia para Guarino De la Rosa…Me alegra que Albert Pujols consiguiera seguir en Grandes Ligas…Vamos por 21 jonrones para los 700…Si alguien sabe el número de Will Smith, Rafael Carela lo necesita para entrenarlo…Cuando haya que hacer el film sobre Sugar Ray Leonard ahí está el actor principal…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, de 118 Premios Nobel de Literatura que se han entregado, solo 16 han sido a mujeres…Por hoy, out 27.