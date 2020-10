Por Tuto Tavárez

Llegó el cubano Yunesky Maya para estar desde este lunes en el estadio Cibao.

*

Maya siempre es el primero que llega y el último que se va, porque sea con las Águilas o reforzando está hasta el tramo final.

*

Ah, “El Caballo”, como apodan a Maya por su disponibilidad siempre de lanzar, llegó con tenis amarillos y nasobuco de las Águilas Cibaeñas.

*

Maya fue recibido en el aeropuerto por Octavio Álvarez quien llevaba mascarilla de las Águilas.

*

Se preguntarán, ¿por qué digo Maya nasobuco y Álvarez mascarilla? Porque uno es cubano y el otro dominicano.

*

En Nicaragua están preparando el Torneo de Béisbol Profesional para la primera quincena de noviembre.

*

Varios dominicanos están siendo contratados como son, Yohan Flande y Alfredo Fígaro, ya anunciado.

*

Pero me llamó la atención los refuerzos de los Indios del Boer, quienes han anunciado a los dominicanos Elniery García, Isaac Silva, Leonardo Rodríguez y el cubano Víctor Muñoz.

*

Pero también anuncian al utility dominicano Stan Javier, que es como llaman en Estados Unidos a Stanley Javier.

*

Pensé, si Manny Ramírez va a jugar en Australia, Stanley, que es una persona que se cuida, quizás aparezca en Nicaragua.

*

Sabemos que Stanley no tiene varones, sino hijas que son muy buenas en los deportes que practican.

*

Pero nuestro corresponsal Leo Sánchez habló con su amigo Stanley, quien negó que sea él y aseguró que conoce miles de jóvenes que se llaman Stan Javier.

*

Recordemos que Javier se utiliza tanto en nombre como en apellido.

*

SQUEEZE PLAY: “Está más limpio que una patena”, refrán que se refiere a la patena, donde el sacerdote coloca el cuerpo de Cristo en la misa…En los últimos días han muertos varios grandes…Tom Seaver, Lou Brock, Bob Gibson y Ron Perranosky…Franklin Mirabal almorzó en casa de Hipólito Mejía…El presidente sirvió sustanciosa comida…Luego Mirabal le entregó tres libros…Está claro, que Hipólito no le cobró la comida, pero, no está claro si Mirabal regaló o vendió los libros…!A correr los Lakers!…Walker González almorzó en Il Pasticcio, donde acudió con el doctor López Tallaj, pero ahí sí está claro quién pagó…Usted va Il Pasticcio y le habla de Cibao FC a Paolo Modolo y se le olvida cobrar…En la Liga de los Sapos, Gustavo Suriel quiso imitar a Fernando Tatis Jr…Dio un machuconcito y quiso hacer un “bad flip” con el bate…Pero este se le pegó en la tibia y Franklin Peralta tuvo que sacarlo cargado…El “bad flip” es para el que batea jonrón, no machucón…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que entre las calles 59 y 110 de Manhattan, encontramos el emblemático Central Park newyorkino…Por hoy, out 27.