La pandemia del Covid-19 atrapó al argentino Jorge Iván Pérez en República Dominicana.

*

El callado jugador no paró de trabajar y cuando salió a cancha en la temporada pasada, su trabajo fue del agrado de los seguidores del Cibao FC.

*

Cuando se abrieron las cortinas del torneo 2021 de la LDF, Iván estaba ahí con su uniforme naranja.

*

Quienes saben de fútbol comenzaron a valorar los aportes defensivos u ofensivos de Pérez.

*

El Che argentino se ganó el cariño de la afición, que comenzó a valorarlo como el jugador clave cuando se armaban las jugadas.

*

Cuando arrancó el torneo 2021 al minuto 16 Iván dejó a todos asombrados, no se habían sudados las camisetas, cuando al minuto 16 llegó el primero del campeonato y salió de la bota del “Consentido”.

*

Eso hizo que el público se encariñara más con Iván, ovacionando todas sus presentaciones en la cancha y cada vez que se apoderaba del balón.

*

Este fin de semana arranca la Liguilla y el Cibao FC, que fue el mejor equipo de la regular, no contará con Jorge Iván Pérez, quien no se ha recuperado de una lesión.

*

El argentino, que debutó en el fútbol de su país con Independiente en 2008, se va, pero lo hace con el mismo cariño que el público despidió al español Aitor Ramírez, el autor del primer gol en la franquicia naranja.

*

La pandemia y la lesión limitaron su actuación, pero el tiempo que permaneció fue suficiente para convertirse en un mimado de los aficionados.

*

SQUEEZE PLAY: “Deus Vult” traducido del latín significa Dios lo quiere…Rogamos por la pronta recuperación del deportista Cornelio Peña, quien fue intervenido…Lean esta historia real…Apolinar Peralta, era buen amigo de Johnny Ventura…Amigo de visitarlo en su casa…Un día Johnny estaba tocando en la discoteca La Antorcha…Era domingo o día feriado porque fue temprano a prima noche…Apolinar y yo fuimos a ver a Johnny tocar…Eran los tiempos en que se estaba hablando del retiro de Johnny Ventura…Cuando terminó el primer set, Apolinar y yo fuimos al camerino a saludar El Caballo…En la conversación Apolinar le dijo: “Johnny tú no te puedes retirar, tú tienes que morir en el escenario”…Y Johnny con esa gracia que lo acompañada le dijo: “Apolinar, es que yo, ni en el escenario me quiero morir”…De ahí en adelante todo fue risas…Los atletas dominicanos que están en Tokio deben recibir aunque sea colita$…Si no ganaron medallas, pero se fajaron e hicieron un buen trabajo, una boronita, aunque no sea los millones prometidos…Especialmente a los aficionados que no ganan dinero…Atletas transgéneros en los Juegos Olímpicos…Se imaginan que Mike Tyson se opere y se haga mujer y suba a pelear en boxeo femenino con otra mujer…No vivirá para contarlo…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el último trabajo de Hércules era el cancerbero, que era un poderoso perro de tres cabezas que guardaba las puertas del inframundo…Y el trabajo de Hércules consistía en capturarlo, pero sin matarlo…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez