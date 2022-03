Por Tuto Tavárez

La historia que narró no la conocía, pero me la contaron e ilustraron con una foto de ese tiempo a blanco y negro.

*

Eran los años 70 y había un nuevo renacer en el baloncesto de los barrios de Santiago.

*

Estaban surgiendo excelentes jugadores y la noticia corrió por todo el país, hasta llegar a Santo Domingo.

*

Había un joven que sobresalía en la cancha con su propio nombre, ya que era hijo de una gloria del atletismo.

*

El padre era Salvador “Chapú” Rivas, selección del país en atletismo y quien en 1986, estuvo entre los escogidos para encender el pebetero de Santiago 86.

*

El vástago heredó la sangre deportista del padre y es así como Martín Rivas se hace un estelar del baloncesto.

*

Lo define como un jugador ortodoxo al estilo LeBron James, jugando en el Hermano Miguel del Ejido, el Liceo UFE y en el club Sameji.

*

En el año 1974, el licenciado Ramón Checo dirigía la Compañía Anónima Tabacalera y por iniciativa de Andrés Vanderhorst formaron un trabuco de Santiago.

*

Reclutaron jugadores de los Pepines, Pueblo Nuevo y Sameji al que pertenecía Martín y que no vieron bien que se fuera para ese equipo.

*

De ese proyecto, Martín Rivas, que era el engranaje, fue a jugar al Baloncesto Superior del Distrito Nacional.

*

La dirigencia samejiana de ese momento, hizo con Martín lo mismo que Grandes Ligas con Pete Rose y lo excomulgó.

*

Hasta la fecha, nadie se ha interesado en levantar la sanción a Martín y este, hoy empresario y que pudo ser un gran aliado de “su club”, se alejó.

*

Pero, no solo era Martín Rivas quien es el primero desde la izquierda, de la foto que colocamos, hay otros que mencionaremos en orden, excepto el último que no se consiguió el nombre.

*

Después de Martín, José Ortiz, Papi Calderón, José Caba, Damocles De León (desdeTamboril), Juan Castro, Eduardo Ottenwalder (hermano de Guillermo), Napoleón Rivas e Ismael Tapia (refuerzo).

*

Ha pasado medio siglo de ese acontecimiento, Martín Rivas jugó en otros eventos en Santiago, incluyendo la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

*

SQUEEZE PLAY: Cristiano Ronaldo es la primera persona en superar los cuatro millones de seguidores en Instagram…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Muchos me han observado que Horacio Martínez y Jota Consuegra tienen un gran parecido físico…El primer fin de semana fue muy bueno para el Baloncesto Superior de Santiago…Las imágenes dejan entrever que el público apoyo…Ojalá siga así y en orden…Lamentable el fallecimiento de doña Rosa Gómez de Mejía…Nuestra solidaridad con Hipólito Mejía y demás familiares…La Rosa murió, pero no se marchita, sigue hermosa…No puedo a todos uno por uno, así que, gracias a los que me felicitaron este 22 de marzo…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, freír y fritar son sinónimos…Por hoy, out 27.