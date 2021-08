Desde el mediodía del miércoles había un runrún que hablaba de movimientos en las cadenas de transmisiones de los Gigantes del Cibao.

*

Ya a media tarde pude comprobar que ciertamente removieron la mata por los predios del Julián Javier.

*

Susy Jiménez y Yancer Pujols se asegura que formaran parte de los Gigantes para la próxima temporada.

*

Pude confirmar, que el comentarista de la cadena de radio, Horacio Nolasco no estará, por lo que se declara agente libre.

*

Horacio es conocido como “El Papá del Béisbol” además de ser nativo de San Francisco de Macorís.

*

Es escritor e investigador de béisbol y conduce un programa que se llama Noche Deportiva.

*

Cualquiera que esté interesado en un gran profesional, ahí está Horacio Nolasco dispuesto a escuchar ofertas.

*

Hasta ahora la cadena de radio tenía compartiendo los comentarios con Nolasco a José Nicolás Gómez.

*

Los narradores por las ondas hertzianas han sido, Darío Jiménez, Tony Alberto y Carlos Tatis, el mejor cronista de La Canela, con los comerciales de Israel Paredes.

*

En la televisión Ricky Noboa y Orlando Méndez narradores, con Iván Joel Ramos en los comentarios y las entrevistas por Natacha Peña.

*

El Patriarca de ese personal es Junior Matrillé, Gerente de Relaciones Públicas y Prensa de la franquicia “Vinotinto”.

*

La coordinadora es Yira Mercedes Then, quien tiene como asistente a Jasiel Núñez. ¡A galopar potros!

*

SQUEEZE PLAY: Anosmia es la pérdida del olfato…Falta mucho para el 27 de febrero?…Quienes no pudieron adquirir el libro “Los 50 Traviesos de Virgilio”, se pueden comunicar con Martín Lajara…Además, Lajara estará de lunes a viernes en el Canal 25 de 1:30 a 3:00 de la tarde…Vendieron una tarjeta de Honus Wagner por 6,6 millones de dólares…Los coleccionistas Miguel Solano, Sócrates Polanco y Max Medina están revisando hasta debajo de la cama…Se fue Chilo Paulino y se acabó la beca para Radhamés Báez…!Llora si quieres llorar/el llanto le hace bien al alma!…Cuando se acabó el juego de los Metros de Santiago y los Cañeros el martes me llamó a la atención un aficionado que se lanzó al tabloncillo…No pude identificarlo, pero llevaba una gorra y una chaqueta de las Águilas Cibaeñas…Me imagino que estaba acompañando a los Metros o es un santiaguero que vive en Higuey (Esta máquina no tiene diéresis o crema)…Pero me llamó más la atención cuando el hombre dio la espalda…Detrás en la chaqueta decía, Baninter…!Ofrézcame!…Todas las posibilidades…La verdad que Adris De León es un jugador motivador…!Cuánta energía tiene ese chiquito!…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Dick Fosbury ganó la medalla de oro en México 1968, inventando la técnica para el salto de altura superando el listón de espaldas y hoy es la más utilizada…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez