Por Tuto Tavárez

Estamos a horas de que se decrete el salto al centro para dar inicio al Baloncesto Superior de Santiago.

*

Este era un evento que otrora las empresas de Santiago se disputaban para colocar sus productos.

*

Se puede percibir que los empresarios en su mayoría no están interesados en colocar sus productos, por lo que vemos a José Luis Aracena haciendo llamados de apoyo.

*

Tengo informes de que el Banreservas y Samuel Pereyra, más la gobernadora están salvando el evento.

*

Esa situación merece un seminario para determinar las razones por las cuales los empresarios han dado las espaldas al competitivo torneo.

*

Pienso que las inconductas, líos y pleitos del pasado han alejado el empresariado para no estar presente en el campeonato.

*

Ese comportamiento inadecuado, se viene dando en los otros torneos, como La Vega, Moca, Puerto Plata y San Francisco de Macorís, en cancerígena metástasis.

*

Los empresarios no les agrada colocar sus productos en eventos que hacen ruidos negativos y donde muchas personas no se arriesgan a ir por temor a que termine como la fiesta de los monos.

*

La Abasaca, ahora timoneada por los hermanos Aracena (José Luis y Robinson), debe desplegar una ardua campaña para demostrar que el torneo es seguro para los asistentes.

*

Pero no tomando como referencias los torneos de la Pandemia, con público limitado y distanciamiento.

*

Si al final se puede levantar la”“Copa del Buen Comportamiento”, veremos que los empresarios de Santiago retornarán como en años anteriores. ¡Qué así sea!

*

SQUEEZE PLAY: En Italia en lugar de los Reyes Magos, los regalos los trae una bruja llamada “Befana”…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Ahora Leo Sánchez y José Miguel Minier saben quien le regalaba a Paolo Modolo…Miguel López me protestó y con razón…Olvidé ponerlo en la nota donde Quilvio Hernández anunció que las Águilas van arreglar el “playcito” del Congo…Mala mía, porque Miguel es, por decreto, de los Viejos Amigos del Béisbol del Congo…José Leger con las Águilas y José Offerman con los Tigres…Cantarán como José José?..La ventaja que tienen las Águilas, es que si Leger falla, Dios lo libre, no tienen que buscar lejos…Como quedó empatado en la encuesta con Tijei Peña, ahí está la respuesta…Leger la encuesta fue Legal…Fellito, ¿Tú crees que Francisco Peña le preste la postalita a Tijei?…La sangre es la sangre…Quienes piensan que estoy solo se equivocan…Porque cuando yerro tengo amigos que me corrigen…Ayer hablé de empate entre Tijei y Leger, pero me aclara Aridio De los Santos que el desempate no es el 1 % como dijimos…50 % y 50 % es empate y se define con uno…!Qué inteligente mi querido Aridio!…Por cierto, invito a leer los trabajos sobre Rigoberto Rincón, Tito o Kaifás…Que tremendo atleta y de Santiago…!Demonio! Rigoberto Rincón no está en el Pabellón de la Fama de Deporte…Peor aún, ni en el Salón de la Fama de Santiago…Me dio gusto encontrar una foto de Rigoberto con Danilo Basilio, que muchos no saben era corredor…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, que la presa Las Tres Gargantas es la más grande del mundo, está en China y desemboca en el río Yan Set…Para construirla hubo que desplazar más de un millón de personas…Por hoy, out 27.