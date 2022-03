Por Tuto Tavárez

Los hijos de peloteros han puesto de moda el sufijo Júnior o Jr., Pero ¿Lo estamos utilizando correctamente?

Una de las condiciones para admitir este sufijo, que tiene sentimiento de apelativo, es que los nombres deben ser exactamente iguales, incluido el segundo si lo hubiese.

Primero se utilizaba Segundo (II) para diferenciar el padre del hijo o a los parientes cercanos.

Incluso, se señala como Sénior al padre para dar a entender que tienen el mismo nombre.

Entonces, no se justifica que a Mel Rojas le digan Júnior, cuando él no se llama igual que su papá, Melquiades.

Tampoco sería correcto llamar a Fernando Tatis, como Jr., porque su padre se llama Fernando Antonio, segundo nombre que él no tiene.

Sí es correcto, que a Vladimir Guerrero se le diga Júnior, porque tanto el padre como el hijo, tienen como único nombre Vladimir.

Otros son llamados como hijos en castellano, pero las condiciones no varían al momento de aplicarlo.

Se podrían poner muchos ejemplos, no solamente en béisbol, sino en baloncesto, boxeo y muchos más.

¿En qué me estoy metiendo? Este es un tema para el profesor Domingo Caba y aquí le paso la bola y se la dejo a ese gran conocedor del idioma de Cervantes.

SQUEEZE PLAY: Para hacer el Canal de Panamá hubo que sacar 180 millones de metros cúbicos de tierra…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…ya si está cerca el primer zapatazo de la LDF 2022…Los equipos locales en justas nacionales e internacionales son amarillos o mameyes…Las Águilas Cibaeñas , el de mayor edad, tienen 22 coronas nacionales de campeones…Además, el conjunto aguilucho suma seis Series del Caribe…Los Metros de Santiago, en la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), tiene cinco títulos de campeones…Los Caballos del Cibao, han ganado cuatro Clásicos Arnulfo Gutiérrez en el softbol…El benjamín, Cibao FC tiene dos copas de campeones nacionales y una del Caribe, en solo siete años…Desde este viernes, los aficionados al fútbol de Santiago y los cibaeños que no tienen franquicias, apoyar el Cibao FC que sale en busca de su tercera corona…Digo los que no tienen franquicias, porque los mocanos deben apoyar a Moca FC…Los veganos deben llevar buenas vibras al Atlético Vega Real…Y los de las montañas, a echarle ganas por Jarabacoa FC…Agradezco a Pedro Genaro Pérez la réplica de la copa que ganaron los Gigantes del Cibao en el pasado campeonato de béisbol…Muy bonito presente…Hilarión Isalguéz publicó una perla sobre el Baloncesto Superior de Santiago…recorrió la ciudad, cruzó el río Yaque, vio la riqueza de Los Jardines y la pobreza del barrio Libertad…Pensé que estaba leyendo una crónica del Gabo, porque no me parece De Ahora…Juan Tavárez me dice que hay un Equipo del Siglo de la pelota amateur de República Dominicana…Voy a indagar porque no lo conozco…Ayúdenme para complacer el primo…Eduardo Núñez se cuadra feo, pero la manda lejos…No diré más, pero todavía estoy abriendo y saboreando…Llegaron las mentas…Solo para darle envidia a Pappy Pérez…Si, de jengibre…Mika Hakkinen era llamado en la Fórmula 1, El Finlandés Volador…Benjamín Franklin uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, se destacó en natación…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, la película “King Richard” protagonizada por Wil Smith, cuenta la vida del padre de las Williams, Serena y Venus…Por hoy, out 27.