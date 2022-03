Por Tuto Tavárez

Max Medina es un querido fotógrafo, especialista en capturar imágenes deportivas, al cual estimo mucho, pero me ha sacado los pies.

*

A raíz de la columna que publiqué para resaltar el 50 aniversario del Club Sameji, de inmediato apareció, es decir, que ya sed que hacer para encontrarlo.

*

Para poder nutrir sobre el Sameji, busqué datos en internet y encontré una nota de cuando el club cumplió 44 años.

*

Todos los datos los tomé de ahí, ya que es artículo con el logo del Sameji en su 44 Aniversario.

*

Hago la aclaración porque Max Medina dice que descubrió varias imprecisiones en el artículo de marras.

*

Dice Medina que el Sameji se fundó el 2 de marzo de 1972 y que no tiene nada que ver con el Colegio Hermano Miguel.

*

“Las reuniones se hacían en la calle, debajo de unos árboles frente al colegio”, cita el hombre del lente.

*

Niega Medina que Ramón Reynoso fuera fundador y que Pedro Fuentes y Ramón Leonardo formaran parte de los Tigres del Licey, perdón, fue que me puso, “El Glorioso Sameji”.

*

Ofrece el dato de que Ramón Cáceres Almonte (Nino), comenzó a llamar el club como CDSME, que luego Cesarín Arias acomodó a Sameji.

*

Me aporta la primera directiva samejiana integrada por Nino Cáceres, Leonardo Nouel, Puro López, Antonito Rodríguez, Simón Torres, Florencio Persia, Julio Ramírez, quien era el presidente y el propio Max Medina.

*

Los hombres que mencioné están en la foto que ilustra esta columna y en el mismo orden.

*

SQUEEZE PLAY: En Israel su servicio postal recibe miles de cartas dirigidas a Dios o a Jesucristo…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…A las 10:00 de la mañana será la rueda de prensa del Cibao FC en su propio estadio…Informamos que habrá picaderas, de mosquitos, ya que es tiempo de lluvia…Así que lleven su loción o cúbranse los brazos con mangas largas…En 1961 se filmó el musical West Side Story, inspirado en la tragedia de Romeo y Julieta…Hace 60 años yo no iba al cine por varias razone$…El año pasado Steven Spielberg filmó otra versión de la película que se traduce como “Amor sin barreras”…Rita Moreno que trabajó en el film del 1961, también participa en este, en otro rol…El sábado por la noche me desconecté de tantas noticias negativas y me sumergí en el film de Spielberg…Pero los comentarios los dejó a José D’Laura o Freddy Peralta, quien está por Texas, pero sigue ligado al cine…Yo creo que Chris Duarte y Héctor J. Cruz son primos…Tamboril se conecta con Puerto Plata y los Duarte y Cruz son una sola familia, desde la creación de la República por Juan Pablo Duarte…Pedro Genaro Pérez me entregará hoy la réplica de la Copa Banreservas, disputada en el pasado torneo de béisbol invernal…El balón que utilizará este año la LDF es marca Vector…Vector es un término que deriva de un vocablo latino y que significa “que conduce”…Así que futbolistas, a transportar el Vector para buscar victoria…Me pase el fin de semana tomando agua de coco…Gracias a Alex Taveras que los tumbó de su finca…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el país con la población más joven es Níger, con un 48 % de sus habitantes menores de 15 años…Por hoy, out 27.