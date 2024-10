Tuto Távarez

La tradición familiar es una bandera que enarbolan las Águilas Cibaeñas, prácticamente desde su nacimiento.

Esos lazos sanguíneos van desde binomio de padres e hijos, hasta hermanos que han coincidido y otros no.

Las Águilas tienen una pareja de hermanos nativos de Santiago, que son los Morel (Christopher y Rafael), los hijos de Rafael Disla y Rosa Salcé.

A ellos se une el dúo de hermanos santiagueros, los Díaz (Juan y Moisés), los hijos de Juan Díaz y Grecia Inoa.

Ambos padres, Disla y Díaz fueron destacados atletas, el primero en baloncesto y el segundo en béisbol y softbol.

Moisés, quien pertenece a los Nacionales de Washington, llegó vía el Sorteo de Novatos de este año y Juan firmado como agente libre.

Juan quien es pitcher zurdo, tiene experiencia en la pelota de Colombia, donde fue campeón y ganó la Serie del Caribe, celebrada en el país.

Mientras que Moisés viene de tener una excelente temporada en ligas menores, donde acumuló 3-2 con 1.93 de efectividad en 36 juegos, tuvo 5 holds, 1 salvado de 2, con 41 ponches en 56.0 entradas.

En su peregrinar por las ligas menores, el zurdo Juan Díaz tiene registro de 11-12 con 3,36 de efectividad, en 53 juegos, lleva 28 como abridor.

Tiene 3 holds y 2 salvados, con 182.0 episodios, ha permitido 167 hits, 68 carreras limpias, 62 bases por bolas, la friolera de 168 ponches propinados y un WHIP de 1.26.

Moisés mide 6 pies y pesa 195 libras, con apenas 23 años de edad. Juan También mide 6 pies y pesa 175 libras.

Los Díaz llegan cuando salieron los hermanos Peña (Francisco y Tijei) y más para atrás Tony y Arturo.

También, han estado los Llenas, Chilote y Gustavo, así como los Silverio, Tomás y Virgilio. Los Fermín, Junior y Andy y más allá Félix y Carlos Che.

SQUEEZE PLAY: El Fútbol Club Barcelona es una entidad polideportiva que engloba diferentes secciones más allá del fútbol que le da nombre y en Hockey de Patines se ha proclamado campeón de Europa en 22 ocasiones…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Domingo Santana se pasó el año entero como líder de los bateadores en Japón…El sábado fue el último partido…El dominicano con promedio de 315 y el estadounidense Tyler Austin con 314…Santana no jugó porque no se sentía bien…Austin pegó hit en el primer turno y subió a 316 y de inmediato abandonó el juego…Así perdió Domingo Santana el liderato de bateo…Este lunes estuve en las prácticas de las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao y vi un búho volando dentro del parque…Era donde está la entrada al estadio, pero el animalito se movía en la parte interior…Por su tamaño, imagino que la mamá está por ahí…En México Félix Fermín dirige los Tecolotes, que viene siendo algo así…José “Calcaño” García nos informa que el sábado habrá un conversatorio para entrenadores de baloncesto…Es organizado por Coebasa y tendrá como invitado especial al exdirigente de la Selección Nacional, Miguel Cruceta…Los socios de Coebasa solo pagarán 300 pesos y los no socios 500…Comienza a las 2:00 de la tarde y habrá certificado de Coebasa…Andretty Cordero recibió votos para el Jugador Más Valioso en México, que ganó Robinson Canó…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Einstein durante su cumpleaños 72, en el Club Princeton, brindó una icónica foto donde sacó la lengua…Por hoy, out 27.