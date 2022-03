Por Tuto Tavárez

Escuchamos las dos campanas para poder pedalear sin esfuerzo en la bajadita.

*

En la entrega anterior comentamos el hecho de que los ciclistas de la Vuelta Independencia no pudieron pernoctar en Puerto Plata y tuvieron que venir a Santiago.

*

El colega Luis Tomás Rae salió en defensa de su querida Novia del Atlántico y exculpándola del hecho sucedido.

*

Rae afirmó que leyó apenado la información de que a los ciclistas, delegados y mecánicos no se les permitió amanecer en los hoteles de Puerto Plata.

*

“Quien suscribe Luis Tomás Rae vía El Caballito Valdez, se comunicó varias veces con el presidente de dicha federación (Jorge Blas Díaz), para tratar el tema del alojamiento”.

*

Que los federados y organizadores no atendieron el llamado y eso estalló en un conflicto para las delegaciones.

*

Dice Rae que el presupuesto que tenía la federación era de 1,200 pesos por persona y acusa a Díaz de no coordinar con los dirigentes del ciclismo de Puerto Plata.

*

Con los pedalistas allá, nos asegura Rae que hicieron gestiones en una cadena hotelera y consiguieron una tarifa de 2,500 pesos, aplicando un descuento.

*

Para que el badajo hiciera sonar las dos campanas, llamamos a Jorge Blas Díaz, quien nos dio su versión.

*

La cotización para 278 personas fue a 3,500 pesos, lo que hacía un total de 850 mil pesos.

*

Fue por esa tazón que decidieron venir a dormir a Santiago, ya que está a una hora, lo cual es permitido por la Federación Internacional de Ciclismo.

*

Para hacerlo, disponían de dos autobuses que pertenecen al Comité Olímpico Dominicano, además de los vehículos de los equipos.

*

Díaz agregó que después de ver los gastos de hoteles en Santiago, consideraron que futuras vueltas permanezcan más tiempo en esta ciudad, ya que es bien económica.

*

Como decía el programa de televisión, sea usted el jurado.

*

SQUEEZE PLAY: El escándalo Watergate fue en 1972, es decir, 50 años…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Miguel López está por su tierra y se anima el juego de damas o tablero…Voy con el equipo D de Eduardo Núñez en la pelota amateur de Santiago…José Del Villar (LF), Rafael “Rubito” Marte (SS), José Clime (CF), Darío López (3B), Roberto Sánchez (1B), Fausto “Olímpico” Peña (2B), Silvestre Rubio (C), y Joaquín Cabrera (RF)…El lanzador de Eduardo para este equipo es Rafael Almonte (La Marrulla)…El manager Joe Checo…Asistentes Rudy Disla…Los coaches Cervantes García y Gerardo Jiménez…El entrenador Tranquilo Tavárez…A veces los dominicanos tenemos lenguajes que hay que interpretarlos…Por ejemplo, fui a una farmacia…Quien me atendía me preguntó si las Águilas Cibaeñas habían realizado algún cambio…Le dije que sí, que adquirieron a Junior García de los Gigantes y a Eguy Rosario de los Toros…Me preguntó, por quiénes?…Le dije, por Michael Inoa y Robel García…El joven me miró y exclamó, oh, oh…No entendí, pero lo dejé ahí…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, a partir de la puesta, los huevos de gallinas deben suministrarse al consumidor en un plazo máximo de 21 días….Por hoy, out 27.