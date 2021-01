Por Tuto Tavárez

El sábado estaba en el estadio Cibao, mascarilla y distanciamiento, solo se escuchaban David Cepeda y Xavier Vargas produciendo un programa.

*

Entonces, Xavier comenzó a decir quiénes estaban reportando la sintonía con el espacio y escuché un nombre que me llamó la atención.

*

“Pascual Melega, desde Atlanta, Georgia”, dijo Xavier y me viré y le dije, dile que Tuto Tavárez le envía saludo.

*

Hacía muchos años que no sabía de Melega a quien conocí cuando jugaba como cátcher con la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), en la pelota amateur.

*

Hablamos largo rato y le pedí permiso a Melega para hacer la historia de un turno importante que agotó una noche y me dio luz verde.

*

Pascual vivía en el Reparto Oquet frente a Chilote Llenas y mis inolvidables don Julio Pichardo y doña Nelly.

*

Por recomendación de Freddy Toribio yo era coach de Utesa que dirigía Roberto Lora.

*

Una noche jugábamos contra Motores del Cibao, que regenteaba Esteban Guzmán y dirigía Chichí Vásquez.

*

Teníamos una amenaza montada con dos corredores en circulación y tocaba el turno a Pascual Melega, pero Chichí entró y cambió el lanzador.

*

Cuando el novato bateador se acerca al plato, preguntó a Juan Flete (Juan Careta), quien era el cátcher contrario, quién era ese lanzador nuevo.

*

En una forma de chanza, Flete le dijo: “Es un novato”, por lo que Melega reaccionó, “Si es un novato yo lo mato”.

*

Del bate de Melega salió un misil que se estrelló contra la pared del jardín izquierdo, bueno para un doble remolcador de dos.

*

Cuando Pascual Melega llegó al dogout, lo felicitó el equipo con júbilo ¡Bárbaro Melega, le diste un doble a Concón Cruz!

*

Melega, cambió de color y preguntó, ¿Ese es Concón? Y cuando le confirmaron que le había bateado a uno de los mejores lanzadores del país, las piernas les temblaban.

*

No creo necesario describir el segundo turno, ya sabiendo que era Francisco “Concón” Cruz, ¡Tres y pal dogout! Un abrazo Pascual Melega.

*

SQUEEZE PLAY: En Bélgica hay un museo dedicado a las patatas fritas…Tal y como vaticiné en la columna de ayer, se me quedaron varios deportistas de Santiago que murieron el 2020…Pensé que La Boa Núñez había si el año pasado, pero fue en agosto del 2017…Qué rápido pasa el tiempo…Pensaba que Moñita Jiménez había sido en el 2019, pero fue en enero 2020…También, hay que poner en la lista a Ramón Fermín (El Caballo, Fabio Tavárez, Leopoldo Espaillat, Ruddy Disla y Félix Burgos (Kid Meníto)…Gracias a Ruddy Fernández, Carlos “Chinito” Peralta, Kid Aguja y Lupe Álvarez, quienes me hicieron las observaciones…Orlando “Jevo” Núñez aterriza hoy para una merecidas vacaciones…Jevo es uno de los mejores lanzadores de softbol que ha dado Santiago…”Al bate Yasiel Puig, de excelente carrera en Grandes Ligas”, dijo el narrador…Excelente?…Con 132 jonrones en ocho temporadas…Nelson Cruz pegó 168 en la mitad, cuatro…El término sería, ruidoso jugador de Grandes Ligas…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el emoticono más utilizado en el mundo es la cara con lágrimas de risa…Por hoy, out 27.