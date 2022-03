Por Tuto Tavárez

Haciendo un ejercicio mental, me parece que ninguna administración municipal, ha tenido presencia de grandes dimensiones en el Baloncesto Superior de Santiago.

Para ser patrocinador en el Baloncesto de Santiago, hay que disponer de sumas millonarias.

Son sumas vedadas para los ayuntamientos o alcaldías, que tienen bajos presupuestos y otras prioridades.

Por eso, me llama la atención el pedido público que se hace para que el alcalde Abel Martínez apoye el evento que arranca el 18 de este mes.

Qué bueno fuera que la alcaldía pueda aportar varios millones, pero siendo sensato, sabemos que no puede.

Incluso, según tengo entendido, el alcalde no puede invertir en una publicidad más de 100 mil pesos.

Entonces, el pedido de Abasaca y su cabeza José Luis Aracena debe ser dentro de las posibilidades y lo que permite la Ley al alcalde Abel Martínez.

Pedirle que el área de la Arena del Cibao se mantenga limpia e higiénica, sería un pedido sensato.

Incluso, involucrar al alcalde y concejales en la organización del torneo y que cada quien aporte lo que esté a su alcance, que no necesariamente tiene que ser dinero.

El Ministerio de Salud Pública ha hecho grandes aportes en el béisbol, el baloncesto, el fútbol y otros deportes, en materia de prevención, sin tener que meter las manos en los bolsillos.

Lo mismo puede decirse de la Omsa y los Comedores Económicos, que sin emitir cheques han estado presentes en muchos eventos deportivos.

Pero, en el caso especifico de la alcaldía, no tomarlos en consideración cuando están conformando las comisiones de trabajos y después pedirles que lo auxilien, deja piezas que no encajan.

SQUEEZE PLAY: Febrera, según la RAE es, zanja de riego…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…No me referí a las menciones que hicieron de Mícalo Bermúdez, Carlos Iglesias y Manuel Estrella, porque ellos como empresarios no tienen responsabilidad como el Estado y sus funcionarios…Invierten a su libre albedrio…Entonces, los ciclistas de la Vuelta Independencia no pudieron dormir en Puerto Plata…Les negaron el hotel y tuvieron que venir pedaleando a Santiago…Me escribe el amigo Diómedes Reyes y me dice…”El gurabero Johnny Olivo, en el béisbol amateur de Santiago, no es segundo de nadie”…Agrega Diómedes: “Incluso, está considerado por muchos como el mejor lanzador zurdo del país”…Estoy de acuerdo con Diómedes y es algo que he expresado en varios ocasiones…Esto a propósito de los nombres surgidos con el debate de los jugadores amateurs de Santiago…Eduardo Núñez me ha armado un arroz con mango, y bueno que debe ser, con los equipos A,B,C y D…Dice que ayer publiqué el C y no el B…Vamos al B…Estos hijos de Eduardo escondiéndole los lentes…José Bernardo Sena (CF), Tito Peña (SS), José Santos (2B), Mario Filión (DH), Jaime Baduí (1B), Luzardo García (3B), Ángel De la Cruz (RF), Felo Hernández (LF), Chino Ramos (C), Johnny Olivo (P) y Manuel Almonte (Cerrador)…El manager Danilo Calderón…Asistente Joe Checo…Coaches, Ludovino Peralta y Fabio Tavárez…Yolo Pérez entrenador…José Adriano Gómez (Vida Blue) como masajista…Este miércoles a las 6:00 se darán los detalles de la LDF 2022…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, aunque nos hagamos ritidectomía las arrugas están debajo…Por hoy, out 27.