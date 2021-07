De la Tregua Olímpica a la masacre de Munich 1972.

El año 776 se documenta como el nacimiento de Juegos Olímpicos en Olimpia y en honor a Zeus.

Una cosa importante que tenían los juegos, era la “Tregua Olímpica”, donde se hacía un alto en las batallas para que los atletas y el público estuvieran seguros.

Las antiguas civilizaciones respetaban ese periodo de paz para disfrutar de las Olimpíadas.

En 1972 los Juegos Olímpicos tuvieron como sede a Munich, Alemania y sucedió un hecho que dejó el mundo con la boca abierta.

Un grupo de ocho palestinos, irrumpió en la villa y tomó de rehenes a 11 atletas de Israel.

Todos los israelíes y un policía de Alemania murieron, igual que 5 de Palestina y tres fueron liberados.

Observen, palestinos descendientes de Ismael e israelíes descendientes de Isaac, ambos hijos de Abraham, la misma sangre.

En esos juegos participaron 5 dominicanos, que al momento de la tragedia, probablemente ya estaban en suelo quisqueyanos.

Porque los Juegos comenzaron el 26 de agosto y el hecho trágico ocurrió el 5 de septiembre, por lo que se bautizó como “Septiembre Negro”.

Los criollos que actuaron, todos varones, fueron, Juan Chalas y Carlos Socías en judo, Luis Emilio Berroa en pesas; Domingo Lorenzo Conde en tiro modalidad skeet y Riad Yunés en tiro.

SQUEEZE PLAY: Mens sana in corpore sano…El génesis de la participación dominicana en Juegos Olímpicos, se remonta a Tokio 1964…Ahí mismo donde como el Llanero Solitario llegó Alberto Torres De la Mota (El Gringo)…Fue el primer atleta dominicano en unos Juegos Olímpicos…Con un contingente de 66 atletas, regresamos a ese mismo lugar 57 años después…Tokio es la ciudad más poblada del mundo con 37.5 millones de personas…Apenas los juegos comienzan…!Shermín! Qué pasó muchacho…A la primera piedra te va devolver…Quién te vendió que iba a ser fácil?…Dale Mercedes, los números fuera del globo no salen premiados…En Villa González murió el Ñoño, personaje conocido y querido en todos los estadios de béisbol y softbol…Me sorprendió su compueblano Héctor García quien me dijo que Víctor Radhamés Polanco, nombre del Ñoño era ingeniero agrónomo…Pero que nunca ejerció…Tenía un galillo que cuando voceaba en un estadio se enteraban todos…Fue delegado de los Toros del Este en Santiago…También este jueves falleció en Pueblo Nuevo, Eladio “Yayo” Roque…Se hizo famoso cuando colocaba los números manuales en la pizarra del estadio Cibao de 1952 hasta 1966…!Yayo, hit o error! Gritaba la bocina interna cuando había una jugada dudosa…Queremos también informar la muerte de doña Rafaela viuda Tavárez, esposa de Elpidio Tavárez quien trabajó muchísimos años en las Águilas Cibaeñas y entrenó a muchos en pesas…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que cuando Paolo Modolo le dice a José Miguel Minier y a Leo Sánchez “In bocca al lupo” le está deseando suerte en el golf…Que el origen es la costumbre de las lobas de transportar a sus crías tomándolas delicadamente entre sus fauces, de modo que la boca de la loba sería en este caso, un símbolo de protección y seguridad…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez