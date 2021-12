En la entrega anterior narré un hecho histórico que había realizado Arnulfo Nino Espinosa en una final.

*

Pero, aclaré que no podía confirmarlo, porque era una historia que escuché de segunda mano.

*

Ayer temprano conversé Winston “Chilote” Llenas protagonista del hecho y me confirmó como real la versión.

*

Se estaba jugando la final entre Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey, la cual estaba pautada a un 9-5.

*

Las Águilas estaban dominando 4-3, es decir, necesitaban una victoria de dos partidos y aun perdiendo el octavo regresarían al estadio Cibao.

*

Entonces, llegó una decisión de la Liga, había que jugar una doble cartelera en la capital, porque al día siguiente el campeón salía temprano para la Serie del Caribe.

*

Los Tigres ganaron el primero para igualar la serie y el pitcheo de las Águilas estaba cansado, sumamente agotado.

*

Las Águilas no tenían ningún lanzador descansado para ese encuentro y a Chilote se le ocurrió una idea.

*

Reunió los lanzadores en el club house, tomó la pelota, la tiró al pisó y peguntó, ¿Quién la quiere?

*

Mientras los lanzadores se miraban a la cara, Nino Espinosa, que había lanzado y ganado hacía solo dos días, se agachó y tomó la pelota.

*

Los felinos se aprovecharon del cansancio de los lanzadores aguiluchos, de forzar a jugar dos partidos en un día y acabaron con el ave cibaeña.

*

“Fue un gesto de valor de Nino Espinosa, un fajador que tiraba strike y un hombre que siempre estaba dispuesto a entregarse por el equipo”, afirmó Chilote.

*

Con las Águilas Cibaeñas Nino Espinoso jugó durante 13 temporadas, siendo el único uniforme que vistió en la pelota dominicana.

*

Logró 48 victorias, completó 15 de los 122 partidos que inició, en 752.0 entradas otorgó 203 bases por bolas y ponchó a 291.

*

Arnulfo “Nino” Espinosa se le consideraba un artista del montículo, sobrado en inteligencia.

*

SQUEEZE PLAY: Me informa Aridio De los Santos, que la madre de Nino Espinosa cumplió este mes de diciembre 102 años y que tiene la mente como un chele nuevo…!Qué bueno!…Falta mucho para el 27 de febrero?…Tengo todas las disciplinas deportivas, pero la iré soltando por entrega…Mejor Baloncestista miembro de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago “ACDS”, lo es, Martín Lajara…Las Águilas tienen dos capitanes…Juan Carlos Pérez y Christian Adames…El barco va para puerto seguro…El encuentro navideño de la ACDS dejó un ramillete de infectados del Covid, entre los que estoy yo…Hay demasiada inconsciencia…Vi una señora dejar la cena, porque un “cronista” fanático andaba voceando sin mascarilla por las mesas…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la jirafa es el único mamífero que no tiene cuerdas vocales…Por hoy, out 27.