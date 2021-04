No hay duda de que los haitianos se han dejado quitar la supremacía en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

Cuando el evento arrancó en el 2015 la gran mayoría de refuerzos eran del vecino país, pero con en el tiempo, solo Charles Herold Junior, se ha mantenido.

Hubo una gran expectativa cuando Babalito vino a reforzar el Cibao FC debido a la jerarquía que trajo de su país y a quien Leo Sánchez iba a ver jugar.

Igual que Paulson Pierre y por Moca estaba un pimentoso haitiano que decían “El Musicon”, porque tenía un nombre parecido.

Ahora son los futbolistas sudamericanos los favoritos de los equipos de la LDF.

Un dirigente de uno de los clubes, afirmó que los haitianos dan muchos problemas y son indisciplinados, razón por la cual los clubes han puestos sus ojos en otro litoral.

Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador tienen la mayor presencia de extranjero en el torneo.

Era lógico pensar que los futbolistas haitianos tendrían fuentes de trabajos en la LDF, de este lado tenían fama.

Incluso, hay que recordar que Haití estuvo en el Mundial de 1974 en Alemania, desplazando a México que tenía seis mundiales corridos, de 1950 a 1970.

Su primer juego fue contra la Italia de Paolo Modolo, que tenía al imbatible portero Dino Zoff quien llevaba 1,300 minutos sin permitir goles.

Al minuto 46 Emmanuel “Mano” Sanon anotó por Haití y terminó ahí el récord de Zoff, aunque perdieron el juego y quedaron último en el Grupo D con Polonia, Italia y Argentina.

Hay una leyenda que dice, que para el juego con Polonia, la Federación Haitiana de Fútbol, contrató un brujo para maldecir la portería de sus rivales.

Polonia ganó el juego 7-0 y el brujo declaró después, que maldijo el arco equivocado.

SQUEEZE PLAY: Los compartimientos del estómago de los rumiantes son, panza, redecilla, libro y cuajar…Ay, el domingo es el Juego del Recuerdo de la pelota amateur…No será en el estadio Cibao, sino en la Ciudad Deportiva…Me contaron Castillo Luna y David Muñoz que en el estadio hay que pagar el servicio de los empleados…Son 7,500 pesos, pero le hicieron una rebaja sustanciosa de 2,000 caballos…Dice Roberto Tineo desde Nueva York, que en el baloncesto no se armó un lío mayúsculo porque era Luis Felipe López…”Si en vez de Luis Felipe es Persio, todavía hubiera gente brincando por los patios”, asegura Tineo…”Es más, fueran por Los Cambrones de Mao preguntando por Fefa Tineo”…Y remata, “se salvaron porque Luis Felipe es un hombre decente y de paz”…Qué pasa con el poderoso equipo de softbol Los Jordan?…Hacen 15 carreras y permiten 20…Hacen 25 y reciben 32…Caramba, donde encontró Pichí Almonte esos lanzadores…!Tituá!…En los años 80 Lesly Bogat, un acaudalado haitiano, trató de levantar el ciclismo en Haití…Pero ahí los problemas políticos dañan todo…Incluso, Arsenio Devarez llevó un equipo de ciclistas de Santiago, invitado por Bogat y las cosas pintaban bien…Pero volvieron los líos y ¡A pedalear, pero para salir del país!…Creo que esa vez no llevamos al anti-haitiano Jorgito Villalona…Recuerdo a Jonás Vila y El Chatico…Además de Oscar Polanco, que comía más que una lima nueva…Suerte a Lino Rivera que va a buscar peloteros para Haití…El torneo de baloncesto de San Pedro de Macorís es dedicado a Lisandro Macarrulla…Por cierto, Macarrulla hará el saque con mascarilla…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la capital más alta del mundo es Bolivia…Está a 3,360 metros de altitud…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez