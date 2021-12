La nueva formación defensiva que están utilizando los equipos en el béisbol, obliga a los instructores de bateo a replantearse.

Cuando trabajaba para los Dodgers de Los Ángeles, aprovechaba para ver las prácticas de bateo para los jugadores que ya estaban firmados.

Recuerdo a Tom Lasorda insistiendo con los jóvenes para que todos sus batazos fueran por el medio del terreno.

Cuando el bateador le pega a la pelota en dirección de la almohadilla de segunda, Lasorda decía en su español ¡Bueno!

Pero, si bateaba hacia los laterales, jardín izquierdo y derecho, Lasorda expresaba su disgusto diciendo ¡Malo!

Lo mismo sucedía cuando venía Gene Cline, aquel que jugó para las Águilas Cibaeñas y que fue el primer jugador en sacar la pelota a la calle, después de la ampliación del estadio Cibao.

Rafael Ávila era más partidario de que el bateador utilizara todo el terreno.

Hago este comentario, porque he visto muchos batazos de terremoto por encima de la almohadilla de segundo.

Cuando uno piensa que la pelota está llegando al jardín central, aparece detrás de la almohadilla el segundo base o el torpedero y atrapan el rodado de frente.

Eso implica, que los instructores de bateo tienen que invitar una estrategia, que permita a los bateadores aprovechar esos huecos que les dejan entre primera y segunda y entre tercera y short.

Y ni se diga en los jardines, juegan sin nadie en el bosque izquierdo con un bateador zurdo de poder o sin el derecho cuando es bateador diestro.

Hemos visto antesalista en terreno del campo corto, torpedero del lado de la segunda y el intermedista en terreno corto del right.

Eso está obligando a la mayoría de jugadores a realizar swing de upper cup, buscando la pared, que es la forma de evadir el famoso chip defensivo.

SQUEEZE PLAY: “Lo que no te mata, te hace más fuerte”, Friedrich Nietzsche…Falta mucho para el 27 de febrero?…Cuando los Leones del Escogido pusieron a lanzar el domingo a Félix Bautista, Radhamés Bonilla miró al dogout de las Águilas buscando a Ángel Rondón…!Perverso!…El domingo 20 fanáticos encendieron los flashes de los celulares…Cuando protestaron otros 20 encendieron los suyos en gesto de rebeldía…Y por eso quieren hacer un escándalo…Cuando Manny Ramírez debutó con las Águilas habían 20,000 celulares encendidos para captar el momento y no pasó nada…Ñoñerías…Si puede perjudicar a alguien es al bateador…Y Manny Ramírez con el número 99 le pegó jonrón al primer pitcheo de Cama larga que tenía el número 99 en su camiseta…Dicen, que la recta venía a 99, pero eso no está comprobado…Me dijo un fanático el domingo, las Águilas tienen 2-6 sin las Aguichicas…He visto jugadores, principalmente lanzadores, que cuando sacan un cero se ponen a hacer gestos hacia el equipo contrario y hasta se agarran los genitales, con las gradas llenas de personas y la televisión enfocando…Sale a otra entrada, lo suena y va el manager a buscarlo…Entonces, se quita la gorra, mira al cielo, se persigna y da gracias a Dios…Hacen cuando lo suenan lo que debieron hacer cuando le fue bien, dar gracias al Todopoderoso…Estamos al revés…Mi querido Pachá, suerte que yo conozco el Anamú…Va a matar a los que te queremos y alimentar a los que te odian…”?Qué hacemos, compadre?”, Arnulfo Gutiérrez…me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el récord de audiencia en TV pertenece a Ed Sullivan Show, que el 4 de febrero de 1964 tuvo una audiencia de 73 millones de espectadores, el 38 % de la población estadounidense y todo porque presentó a Los Beattles…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez