¿Cuántos lanzadores dominicanos han ganado 20 juegos en una temporada de Grandes Ligas?

La pregunta del encabezado me la hace el primo Juan Tavárez desde la ciudad de Nueva York.

Juan Tavárez fue comentarista muchos años en la pelota amateur de Santiago y tenía una relojería en la calle España, desde la cual daba muchos uniformes a equipos y ligas de béisbol.

En total son siete los dominicanos que han obtenido 20 triunfos en una campaña: Juan Marichal, Joaquín Andújar, Pedro Martínez, Bartolo Colón, Ramón Martínez, José Lima y Johnny Cueto.

Marichal logró la proeza seis veces, comenzando con 25 en el 1963, 22 en el 64 y 65, 25 en el 66, 26 en el 68 y 21 en el 69, tirando para los Gigantes.

Joaquín Andújar fue el segundo y lo hizo en dos ocasiones, con 20 en 1984 y 21 en 1985, con la franela de los Cardenales.

Pedro Martínez también tuvo dos temporadas de 20 o más victorias, compilando 23 en 1999 y 20 en el 2002, ambas con los Medias Rojas de Boston.

En 2002 Bartolo Colón ganó 10 juegos con los Indios de Cleveland y la misma cantidad con los Expos de Montreal y en 2005 logró 21 triunfos con los Angelinos.

Con la franela de los Dodgers de Los Ángeles, Ramón Martínez salió 20 veces victorioso en la temporada de 1990.

Johnny Cueto completa los siete con 20 triunfos en el 2014, cuando jugaba para los Rojos de Cincinnati.

Dos yanquis, Luis Severino y Domingo Germán olfatearon las 20, con 19 el primero en el 2018 y 18 el segundo en 2019.

Juan marichal

Ervin Santana aunque nunca ha logrado 20 triunfos, tiene una campaña de 17 y 3 de 16.

En el 1998 Pedro El Grande se quedó corto por una con 19 victorias, en el 2007, Roberto Hernández (Fausto Carmona) y en el 2010 Ubaldo Jiménez, también se quedaron a una.

Marichal ganó dos veces 18 juegos, Pedro Martínez y Bartolo Colón en una oportunidad.

SQUEEZE PLAY: El violín es el instrumento más numeroso en una orquesta sinfónica…Falta mucho para el 27 de febrero?…Caramba, ahora se nos murió Chichí Vásquez…Un hombre noble y que se preocupaba por enseñar los secretos del béisbol a niños y jóvenes…Cuando Manny Ramírez regresó a Lidom en su primer turno pegó jonrón…Albert Pujols en su último turno disparó jonrón…Salvo que decida regresar…Estos datos me los envió Leo Sánchez sobre su amigo Albert Pujols…En ligas menores disparó 19 jonrones, en Spring Training 51, en playoffs 19, en MLB 669 y en Lidom 1, para totalizar 769 estacazos…En el único sitio que Pujols no conectó de cuadrangular fue en el Juego de Estrellas…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el primer crucigrama apareció en el New York World en 1913 y fue publicado por el periodista de Liverpool, Arthur Wynne…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez