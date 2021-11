Se pueden contar con una mano los jugadores que han bateado 400 de average en la pelota dominicana.

Cuando decimos una mano no es una metáfora, porque ciertamente, son cinco los que han logrado promedio de 400 o más.

El promedio más alto data de la temporada 1970/71 cuando Ralph Garr bateó para 457 con las Estrellas Orientales.

El segundo es del matusalénico Julio César Franco, quien en 1997/98 tuvo promedio de 436.

El aguilucho Angel González es tercero con 434 que bateó en 1980/90, luego está Domingo Cedeño quien lo hizo para 419 en 1995/96 y Pedro Hernández para 408 en 1981/82.

Me detengo en Ángel González porque quiero ser la voz del Mudo, que habló con el bate para poner un promedio de 434.

Y es, que el mote de El Mudo le cae como anillo al dedo al otrora y callado tercera base de las Aguilas Cibaeñas.

Una vez me contó Domingo Saint-Hilaire que su padre, a quien llamaban el Pollo González fue un buen jugador amateur.

José, hermano del Mudo fue lanzador que por su estatura se ganó el apelativo de “Alcalá”.

Erasmo, conocido como El Choco, también tenía condiciones para el béisbol, pero se vio atraído por el baloncesto, ya que la cancha de Pueblo Nuevo estaba al lado de su casa materna en Pueblo Nuevo.

En días pasados saludé a Ángel en el estadio, quien andaba con su hermano Alcalá y me preguntó, ¿Cuándo le van a hacer un reconocimiento al Mudo?

Cuando delante de él dicen que se merece un reconocimiento, El Mudo no solo se queda callado, sino que baja la cabeza.

El Mudo no va a pedir un reconocimiento ni con la lengua de signos y aunque en el 1989, quienes dirigen hoy eran jovencitos, los hechos están ahí y González, como diría Joaquín Sabina, sigue siendo un Angel menos dos alas.

SQUEEZE PLAY: Angelina Jolie tiene licencia para conducir aviones…Falta mucho para el 27 de febrero?…La intervención quirúrgica al colega y hermano Juan Bonilla salió bien…Habrá bonillismo por largo rato…Ahora Bonilla podrá poner el oído en el corazón del pueblo…Sé justo lo primero, exhortaba el patricio Juan Pablo Duarte…Después de indagar y ver lo que sucedió en torno a las victorias de Félix Fermín, exculpo a Lidom de lo sucedido…Tony Batista será exaltado al Salón de la Fama de la Serie del Caribe…Me alegro mucho porque Tony se ganó esa exaltación…También será exaltado Juanchy Sánchez…Merecido reconocimiento, Juventud…Juan David Díaz se ganó el “Pichichi” de la LDF…Si fuera como en España, Miguel Lloyd se hubiese ganado el premio Zamora…!El fútbol es una revolución que viene de abajo a mil!…La expresión es del ingeniero Manuel Estrella, presidente de la LDF…Pero esa contundentes declaraciones estuvieron aderezada con este complemento: “El fútbol está en los colegios, escuelas y clubes”, remató el ingeniero Estrella…La vicepresidente Raquel Peña disfrutó en vivo la Gala de la LDF…Me recuerda “Mi Bola de cristal Empañada” que van siete años sin mi viejita y tomo esta estrofa a Leonardo Favio…”Cierrolos ojos, lo pienso, hoy no quiero cantar, tantos faltan a mi lado, tantos que me quisieron, mi abuelita si me parece verte chaca que chaca y chaca con tu pantuflas viejas ordenando la casa…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez