Desde que Lino Rivera fue nombrado manager del equipo de béisbol de Haití, con miras al Clásico Mundial, tenía una curiosidad.

*

Quería preguntarle a Lino, por lo jugadores de Haití y cómo los encontró en el vecino país.

*

Lino me dio una respuesta rápida: “Son jugadores nacidos en la República Dominicana”, respondió.

*

Es decir, hijos o nietos de haitianos, pero que nacieron en el país y aquí aprendieron a jugar pelota.

*

Eso ha existido desde siempre en la pelota dominicana, aunque en los últimos años es que se le ha dado importancia.

*

Entonces, si es así, con qué cuenta Lino Rivera para hacer un equipo competitivo para el 5to. Clásico Mundial de Béisbol, previsto para el 2023.

*

El Capitán del equipo que representará Haití, designado por su veteranía, es el jardinero Félix Pie.

*

Pero tienen también hay un jugador del calibre de Miguel Sanó, de los Mellizos de Minnesota.

*

Estevan Florial, de los Yankees de Nueva York, quien nació en Barahona, pero que solo puede jugar en Lidom como extranjero.

*

Un estelar del montículo, probado con los Yankees es Domingo Germán, quien también ostenta la doble nacionalidad.

*

Otro es Vidal Bruján, quien está jugando con los Toros del Este, que dirige Lino Rivera.

*

Radhamés Liz el veterano lanzador de las Estrellas Orientales, así como Orlando Calixte, de las Águilas Cibaeñas.

*

Robert Puason, Yandel Gustave, Máximo Nelson, entre otros jugadores jóvenes que anda por ahí, hace de Haití un rival de peligro en cualquier serie corta.

*

SQUEEZE PLAY: “Preferimos significarnos a justificarnos”, Blas Otero…Falta mucho para el 27 de febrero?…Mario Emilio Guerrero pondrá a circular su libro este miércoles en Santiago…El libro se titula, Yo, Virgil Mi Historia…Mario Emilio estará a las 11:00 de la mañana en la Arena del Cibao…No podré estar porque el presidente Luis Abinader recibe este miércoles a los campeones del Cibao FC de la LDF…Pienso asistir porque tengo una curiosidad desde niño…Quiero saber si es verdad que, las cortinas del Palacio, son de terciopelo azul, entre cortes y cortinas, ha pasado un andaluz…Si compruebo que son de terciopelo azul, convenceré al presidente Abinader que la cambie por color naranja del Cibao FC o amarillo de las Águilas Cibaeñas…Fue tanto lo que sonó Randy Arozarena en la postemporada del año pasado, que uno lo percibía como un veterano…Si a un manager lo envía de coach de tercera del mismo equipo, es una degradación…Pero si acepta ese mismo trabajo en otro equipo, no lo es…Luis Rojas se queda en Nueva York, solo que del otro lado de La Gran Manzana…Me dice Diógenes “Tite” Núñez, que él no presidió la Asociación de Béisbol Olímpico de Santiago, sino que preside…Entre Núñez te veas…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Millvina Dean con solo 2 meses y 12 días de nacida, era la pasajera más joven del Titanic, sobrevivió a la tragedia y murió a los 100 años de edad…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez