Johan Camargo es un jugador que tiene ángel para que lo persigan las coronas de campeones.

Este año, el panameño ha conquistado tres títulos, lo cual puede ser un récord para un pelotero profesional.

Camargo ganó con las Águilas Cibaeñas el campeonato de béisbol profesional de República Dominicana, lo que sucedió en enero.

Luego acompañó a las Águilas a la Serie del Caribe en Mazatlán, México y allá se coronó campeón.

El martes, Camargo volvió a celebrar cuando ganó la Serie Mundial con los Bravos de Atlanta.

Cualquiera quiere tenerlo en su equipo, porque si hay una cosa importante y difícil es ganar títulos.

Con razón los aguiluchos son locos con Johan Camargo, quien en 2017 disparó un largo cuadrangular en el Quisqueya, Juan Marichal para las Águilas conquistar la corona contra los Tigres del Licey.

Debo darle créditos al querido amigo Eduardo Núñez, quien desde Nueva York me escribió para ponerme al tanto de la proeza de Camargo.

Cuando repartan los “chelitos” de la Serie Mundial varios dominicanos van a guisar, como Huáscar Ynoa, Richard Rodríguez, Abraham Almonte y Edgar Santana.

Hasta a Marcel Ozuna le puede salir alguito, pero no estoy seguro, porque a veces lo suspenden si disfrute a nada.

SQUEEZE PLAY: Los mosquitos tienen 47 dientes…Falta mucho para el 27 de febrero?…!Qué bonito recibimiento dieron los fanáticos cibaeños y los jugadores a Albert Pujols el martes en el estadio Cibao!..Francisco Peña hizo un gesto que solo los grandes hacen…Cuando Pujols iba a batear, Frank se alejó del home…Le dejó solo el escenario a Pujols…Cuando terminó la ovación y Pujols saludó, entonces, Francisco se acercó y abrazó a Pujols…No quiso ser protagonista, sino que en un gesto de respeto y admiración, dejó que Albert Pujols brillara solo…Eso pude apreciarlo mejor en un video que me envió Leo Sánchez…Los Capitanes de Arecibo eliminaron a los Cariduros de Fajardo y están en la final del baloncesto de Puerto Rico…Víctor Liz anotó 73 puntos en los 5 partidos y promedió 14.6 y estará en la final…El Vikingo Mendoza anotó 81 para 16.2 pero su equipo fue eliminado…Liz además tomó 26 rebotes en los 5 desafíos para 5.2, cortó 6 balones y fue segundo…En tiros libres fue el mejor con 21 de 25…El enllave del Pachá, Anuel AA fue premiado como el apoderado del año en el basket de Puerto Rico…Anuel AA es el propietario de los Capitanes de Arecibo…Este jueves a las 7:30 de la noche en Taringa Bar, habrá rueda de prensa para anunciar el Clásico de Softbol Manuel Flete…Pichí Almonte y Melvin Cruz están fajado para este evento que honra un ícono del ensanche Bolívar…Fellito Ortiz le está preparando una trampa a Radhamés Bonilla…Fellito se quedará en la entrada principal del estadio Cibao…Asegura que Bonilla, el liceísta no entrará al juego del viernes…Qué sabrá Fellito que impedirá la entrada de Bonilla?…Yo estaré ahí para hacerme cargo de Amil y así Bonilla se devolverá solo para su casa…Y eso, que Bonilla le regaló una sabroso helado en el juego del martes…Para Rafael Baldayac no habrá helado el viernes…Hace un tollo comiendo…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, El Coloso de Rodas duró 54 años, hasta que un terremoto lo derribó…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez