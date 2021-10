“No hay amigo” es el título de uno de los temas musicales que grabó el expelotero, ahora reggaetonero, José Reyes.

*

El tema tiene un “feat” entre La Melaza, Vaqueró, Poeta Callejero, Voltio & Big Mato, ilustrado con un video.

*

El argumento es un lamento a que no se puede confiar en los amigos, una versión moderna del conocido refrán de que, amigo es un peso en el bolsillo…Si no está roto.

*

Pues bien, independientemente del tema y que le sirva esta entrega de promoción, José Reyes está demostrando con los hechos, que es un amigo, un gran amigo.

*

En estos momentos en que José García (Cacao) está pasando una situación difícil, ahí está Reyes, dulce como La Melaza.

*

Conversé con William Valdez, amigo de Cacao y me contó del gran comportamiento que ha tenido Reyes con su maestro del béisbol.

*

Reyes ha estado cerca y atento a que todo salga bien y que él y Cacao regresen caminando a Palmar Arriba, Villa González.

*

El propio Cacao García informó con alegría que vendrá con su prótesis cuando regrese al país.

*

Incluso, Reyes le advirtió que hasta que esté totalmente recuperado, podrá quedarse en su casa cuando regresen.

*

José Reyes que cantó/Que la amistad no existía/Demostró con hidalguía/Con sus manos generosas/Las mismas que en Grandes Ligas/Dieron palos a dos manos/Que no se olvidó de Cacao/Al cual más que un instructor/Lo trato como un hermano.

*

SQUEEZE PLAY: Simón El Cirineo era de Cirene, al Norte de África, actual Libia…Recuerdan que fue quien ayudó a Jesucristo con la cruz…Falta mucho para el 27 de febrero?…Más logros para Santiago de la Liga Nacional de Desarrollo U-22…El Club Fénix de Santiago recibió el premio de Mejor Sede…Somos Caballeros…Salvador Miguel Sahdalá Alba, junto a Jefree Espinal y Eddy Meléndez recibieron el premio…Otro punto para Santiago, fue que Tuty Cordero tuvo bajo su responsabilidad el protocolo del evento, por eso quedó sin fallos…De eso y volar chichigua, Tuty sabe…Y de la narración y los comentarios de Fellito Ortiz y Martín Lajara, me llagan lluvias de elogios a cada momento…!Nítido, Buen Tiro!…Héctor Luna estuvo ayer visitando a sus excompañeros de las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao…Luna fue recibido con mucho júbilo…El domingo Ariel Acosta tuvo una actividad de softbol en su complejo…Eso motivó que el licenciado Abel Rodríguez, presidente de la Asociación de Softbol de Santiago se pasara el fin de semana cantando como Bonny Cepeda: Me tiene chivo, me tiene chivo…Ariel le hace una directiva…En fútbol el que no anota a lo más que puede aspirar es a un empate…Y a esta altura, los empates no sirven…!Vamos Furia Naranja!…Félix Fermín (FF) el número 10 de las Águilas, cumplió años el domingo 10…Pappy Pérez (PP) cumplió años este lunes 11, víspera de la llegada de Colón, quien lo trajo en una de las carabelas…Este lunes saludé a Anthony Llenas en el estadio Cibao…Anthony fue en la pelota amateur de Santiago lo que Yulieski Gurriel fue en Cuba…Cuando salía del estadio vi llegar a Chilote Llenas, pero no pude percatarme si llevaba el sombrero…El mismo que Héctor Cepín le quiere picar para cuando viaje a Ciego de Ávila…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la oveja Dolly fue el primer animal clonado de la historia y nació el 5 de agosto de 1996…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez