En un escenario virgen para el béisbol profesional, las Águilas Cibaeñas abrirán su campo de entrenamientos el próximo lunes.

El majestuoso complejo de Go Ministries acogerá las prácticas de las Águilas, al menos la primera semana.

Las instalaciones para béisbol, baloncesto, voleibol y fútbol están en un amplio terreno en el municipio de Tamboril.

Este miércoles tuve la oportunidad de visitar por primera vez el complejo de Go Ministries y la verdad quedé impresionado.

Hay dos estadios continuos para béisbol, por lo que las Águilas tendrán más facilidades para sus entrenamientos.

Mientras en uno se está bateando, el otro puede ser utilizado para trabajar en la defensa del cuadro interior.

Kyle Bradley, Director de Go Sports estuvo dando las explicaciones y logísticas a una comisión de las Águilas Cibaeñas.

Go Ministries tiene todas las facilidades necesarias para que las prácticas se realicen de forma esplendorosa.

Esto dará oportunidad a que se concluyan los trabajos de acondicionamientos que se realizan en el estadio Cibao, sin la presencia de jugadores, periodistas y algunos aficionados que se cuelan.

El amigo Eduardo Gabriel también estuvo como anfitrión acompañando a los visitantes, que representaron a los campeones Nacionales y del Caribe.

SQUEEZE PLAY: El color de una estrella nos indica su temperatura superficial…Falta mucho para el 27 de febrero?…Leody Taveras anuncia que estará con las Águilas como la canción de Alberto Cortés, desde el primer día…Amaprosan tiene una rueda de prensa a las 6:00 de la tarde para dar a conocer la semana deportiva…La Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), tiene asamblea el domingo…Desde las 9:00 de la mañana…Me pregunta en las calles y no tengo respuesta…Habrá béisbol olímpico este año en Santiago?…Ya estamos casi, casi en el mes 10…Sería penoso que no se juegue el llamado béisbol amateur de Santiago, una tradición de más de medio siglo…Aunque ya juegan amateur y profesionales…Pero hay que mantener la tradición…Tácito sirvió de guía a Pappy Pérez para llegar a Go Ministries y le hizo 200 cuentos y versos del parque de Tamboril hasta allá…Tácito es un poeta…También saludamos a William Taveras y Damocles De León, dos grandes tamborileños…Por cierto, el Quisqueya Sport Club viene a Tamboril a mediado de octubre a jugar softbol…Orlando “Jevo” Núñez prepara la gira…Vi un techado de baloncesto en Go Ministries con cuatro canchas…Cuatro canchas en un solo techado, es genial…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que pasquín es un término peyorativo empleado para definir un escrito anónimo que se coloca en un lugar público y generalmente contiene un mensaje crítico y satírico contra una persona u organización…Comenzaron a usarse en Roma a principios del siglo XVI…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez