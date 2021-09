El pasado jueves 9 de septiembre se cumplieron 40 años, que Winston “Chilote” Llenas se coronó campeón en la pelota de mexicana, actuando como manager y jugador.

En una ocasión y en compañía del siempre recordado Domingo Saint-Hilaire, fuimos al estadio del Seguro Social en Ciudad México.

Cuando entramos al parque de pelota, lo primero que vimos fueron los nombres de Cananea Reyes y Chilote Llenas.

Eran los managers campeones con los Diablos Rojos y el letrero destacaba que Chilote guío el equipo a la corona en 1981.

Esa serie fue especial, porque sucedieron cosas, que eran inéditas hasta ese momento en la pelota azteca.

La final pactada a 7-4 fue entre los Diablos Rojos con Chilote de capataz y los Broncos de Reynosa.

Sucedió lo que nunca había ocurrido en la final mexicana, ningún equipo ganó en la casa y se jugaron los siete partidos.

El primer juego se celebró en Reynosa y el propio Chilote, manager-jugador disparó dos cuadrangulares contra el Grandes ligas Diego Seguí, para ganar 6-3.

Los Diablos pusieron la serie 2-0 con su segunda victoria de visitantes, ganando 3-2 con dos triples de Jerry Hairston.

Se fueron al Seguro Social y los visitantes ganaron los dos 5-1, la única de los perdedores la anotó Chilote y 7-4 para igualar la final 2-2.

Reynosa ganó el quinto 12-9 para poner la serie 3-2, con la ventaja de que iban para su casa a jugar dos encuentros para ganar uno.

La tropa de Chilote igualó la final 3-3 con triunfo de 4-0 y el decisivo se jugó el 9 de septiembre.

Con el juego 2-2 en el cuarto, Chilote disparó sencillo remolcador para ponerse 3-2, ventaja que jamás perdieron y alzaron la corona de campeones.

Para obtener el cetro de monarca Chilote tuvo que ganar 12 de 19 juegos en los playoffs.

SQUEEZE PLAY: El velo de Verónica donde quedó plasmado el rostro de Jesús media 17 por 24 centímetros…Falta mucho para el 27 de febrero?…Tengo que seguir con el tema de Güirilla, porque resulta que ahora son dos y no uno…Me explica Eduardo Núñez que José Batista “Güirila” era un lanzador de Nibaje…Hermano del maestro Víctor Batista quien dirigía la Banda de Músicos Municipal…César Pimentel “Güirilla” era un jardinero que vivía en la avenida Imbert…Incluso, me dice Ernesto Rosario que José “Güirilla” Batista era hermano de un lanzador zurdo llamado Israel Batista…Entonces, recordé que Israel Batista jugó con el equipo Proyectos Urbanos del Congo, en la Liga Chilote Llenas…Ese equipo fue dirigido por Genaro Pimentel “Balingé” que, En Paz Descanse…Era tremendo lanzador, un tipo que no había forma de batearle…Pero, el bendito pero de Carmona, era haragán o no le gustaba el béisbol…En estos tiempos su firma valiera 5 millones de dólares y cuidado…Por un caso de una escuela de béisbol no se puede juzgar a los demás…Aparecen sinvergüenzas, pero la gran mayoría son serios…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que José María López Lledín era el nombre de pila del Caballero de París…Mira quien viene por ahí…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez