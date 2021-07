La palabra desertor parece ser la favorita cuando se trata de atletas, que salen de Cuba y deciden no regresar.

La semana pasada el equipo de las Estrellas Orientales, anunció la contratación del pitcher cubano Lázaro Blanco.

Desde Miami llegaron las informaciones dando cuenta que Blanco había desertado del equipo cubano que estaba en el Preolímpico.

Pero, desertar de qué, si ese lanzador tiene más de 15 años viajando a todas partes del mundo.

Incluyendo a Estados Unidos y Canadá, ya que jugó varias temporadas en la “Can-Am”, una liga de béisbol que funciona entre los dos países.

Ha estado con Cuba en muchísimas Series del Caribe, por lo que ha viajado a Puerto Rico, Venezuela, México y República Dominicana.

El año pasado, Lázaro Blanco, que tiene 35 años, fue de los principales lanzadores en la Liga de Béisbol Profesional de Nicaragua.

Jugando con los Leones de León, ganó 4 partidos, solo por debajo de los dominicanos Willy Paredes (6), Yohan Flande (5), igualando con el quisqueyano Pedrito Fernández (4).

Blanco fue tercero en efectividad con 3,38, por debajo de Leonard Crawford (2,65) y el criollo Willy Paredes (3,21) y cuarto en ponches con 41 detrás de los dominicanos Alexander Santana (47), Manuel Solimán y Pedrito Fernández (43).

Como se puede apreciar, Lázaro Blanco no decidió quedarse en Miami porque estuviera trancado en Cuba, quizás buscando un aplauso de sus compatriotas de Hialeah, acogida y acelerar la “Green Card”.

SQUEEZE PLAY: “Por el interés, te quiero Andrés”, refrán…Xavier Batista está líder en jonrones en la Liga de Béisbol de México con 13 estacazos…Leandro Castro es el máximo remolcador de carrera con 48…Bartolo Colón y el japonés Masaru Nakamura tienen 5 victorias cada uno…Fernando Rodney es el líder en juegos salvados con 11…Rafael Pineda, que dicen es dominicano, tiene la mejor efectividad con 2,31…El conocido Joe Van Meter, que jugó para las Águilas Cibaeñas tiene el mejor Whip con 1.00…Se está complicando la situación de la Asociación de Béisbol Olímpico de Santiago…Sigue la diferencia entre la Abos y la Federación Dominicana de Béisbol Fedobe…Una lástima porque los Núñez son necesarios en ambos organismos…Tite Núñez en la Abos y Juan Núñez en Fedobe…Pero, como dice la salsa, dos jueyes en la misma cueva no pueden vivir…Por ahora, nos acogemos a la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos…Ah, ayer domingo fue 4 de julio…Día de la Independencia de los Estados Unidos…Día del nacimiento de Freddy Elmer Toribio…Los Núñez: por Freddy Toribio, por Tito Pereyra, por Gilberto Báez, por Eduardo Núñez, por Yolo Pérez, por Fello Tavárez, por Danilo Calderón, por Chichí Pérez y otros, pónganse de acuerdo…Habrá Elsa mojado a Carlos Manuel Estrella?…Ahora se dirige a Miami…Raúl Grisanty va a celebrar los 50 años en el canto…Hay que recordarle a Raúl, que no debe cantar “Agárrense de las manos”, por aquello del distanciamiento…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Corín Tellado fue declarada por la UNESCO, como la más leída en lengua española después de Cervantes…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez