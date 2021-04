¿Por qué la emprendieron contra El Cachorro?

Haime Thomás siempre ha sostenido, que no es fanático, porque el fanático, de lo que sea, es irracional.

Irracional se trata de un adjetivo que se utiliza para calificar a lo que no posee razón o resulta contrario a ella.

Eso explica, porque un grupo de fanáticos del Club Gregorio Urbano Gilbert (GUG), intentó agredir el sábado a Santiago “El Cachorro” Dolciné.

El Dandi de la crónica deportiva, estaba narrando por televisión el encuentro donde Cupes eliminó al GUG.

El final provocó descontento en los fanáticos del barrio Libertad, quienes sin ninguna razón culparon a la cadena de transmisión de lo sucedido.

Un narrador, un comentarista y un locutor comercial sentando delante de un micrófono no pueden decidir el resultado de un partido ni de vitilla.

Pero el caso del Cachorro es especial, porque es un gran profesional de la narración y si tiene simpatía por un equipo, todos sabemos que es el GUG, del cual fue aguatero.

Incluso, El Cachorro fue Gerente General del equipo amarillo y “scoutea” jugadores en Nueva York para esa franquicia.

Entonces, ¿Por qué acusar a un aliado de lo sucedido? Que no tomó ninguna decisión, que probablemente en su interior quería un resultado distinto.

No vamos a evaluar lo sucedido en cancha, para eso están los árbitros, pero si a condenar el intento de agresión contra el querido colega, que dejó su familia en Nueva York par a venir a prestar sus servicios al torneo.

SQUEEZE PLAY: “El que no festeja la victoria, no llora la derrota”, lo dijo alguien pero se lo escuché a Facundo Cabral…Sobre el tema anterior que tratamos, nos escriben algunos amigos para asegurarnos que es el torneo 41, aunque el baloncesto tenga 40 años…Entre ellos el acucioso Luichy Sánchez, quien es muy preciso en eso de números y fechas…Me explicó que cuando el torneo comenzó el 24 de abril de 1981, nació y que su cumpleaños sería el 24 de abril de 1982…Porque estamos claro que uno no cumpleaños cuando nace, sino al año siguiente…Una explica parecida me dio el ingeniero Rigoberto Santos…También, me llamó desde Nueva York, Juan Tavárez quien fue comentarista del béisbol amateur de Santiago…Que por cierto, Juan me llamó para darme un dato sobre “Los Panfleteros” y el mural que develizó el lunes la alcaldía de Santiago…Me indicó Tavárez que quien imprimió los panfletos, dato que de saber el doctor Negro Veras, fue un joven llamado Hucho Capri, que luego fue fusilado por Trujillo…Precisamente, cuando Grey Núñez leía la lista de Los Panfleteros mencionó ese nombre…Me dijo Tavárez que imprimió los panfletos en la Imprenta Muchas Gracias, que era de un italiano llamado Salvador Perroni y quien, naturalmente no sabía nada….La imprenta estaba donde después estuvo La Información en la Máximo Gómez…También escuché a Grey mencionar a Manuel Ramón Liriano, nombre que desconocía…Pero mi madre me habló de ese hecho y me contó que “El Chino” se metió en una casa, huyendo de los matones y en una habitación lo asesinaron…Siempre me decía “El Chino”, pero ayer aprendí el nombre…Gracias Radhamés Bonilla por la grabación que me envió…No es deporte, pero es un tema que me apasiona…Nuestra historia…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que cuando leyó que mencioné a Facundo Cabral recordó esto: “Cuando los enamorados entra al bosque, las mariposas no se alteran, porque los enamorados no cazan mariposas”…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez