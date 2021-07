El inglés renueva con Mercedes para las temporadas 2022 y 2023. “Hemos logrado muchas cosas, pero queda más”, dice el siete veces campeón

Lewis Hamilton ha firmado un nuevo contrato de dos años, que lo mantiene con Mercedes hasta al menos 2023. Las dos partes habían pospuesto durante mucho tiempo el acuerdo para la temporada actual, pero ahora ya hay noticia de que Hamilton correrá con la escudería también en 2022 y 2023. Será la décima y undécima temporada en la que el británico liderará al equipo de Brackley. E implica que estará en la temporada del cambio de las reglas de la F1 (a partir del año que viene).

El ’44’, que ahora mismo tiene 36 años, tardó mucho en firmar su anterior contrato (lo hizo en febrero nada menos), ha resuelto su futuro antes del gran premio de casa. Y es que la cita en Silverstone es el 18 de julio.

Lewis ha logrado en el tiempo que lleva en Mercedes seis Mundiales de Pilotos (2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020), 77 victorias y 74 poles. Durante esa fenomenal racha sólo fue capaz de ganarle Nico Rosberg (2016). El palmarés total de Hamilton es de 98 triunfos, 171 podios y 100 poles. Una barbaridad. Ha pulverizado récords. Sólo le falta básicamente superar en coronas al gran Michael Schumacher, con el que está empatado a siete.

Two more years. 👊



We’re delighted to confirm that @LewisHamilton has signed a contract extension that will keep him with the Team until at least 2023!