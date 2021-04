El pasado sábado me pasó una “Diosidencia”, cuando me llegó un trabajo sobre la historia del Baloncesto Superior de Santiago.

*

Ni el propio Fellito Ortiz, que escribió el mismo, había notado que el primer torneo se inauguró el 24 de abril de 1981.

*

Es decir, que en la fecha que me llegó, sin nada planificado, se estaban cumpliendo 40 años del primer.

*

La Asociación de Baloncesto de Santiago (ABASACA) era dirigida por Quico Sosa, a quien le hice el comentario el sábado por la tarde en La Barranquita y se sorprendió.

*

En enero de ese año se formó un Comité Organizador que se encargaría de preparar el primer torneo.

*

Aridio De los Santos fue escogido para presidir el Comité Organizador y el 24 de abril de 1981, se dio el salto al centro.

*

He pasado el fin de semana pensando, ¿cómo si hace 40 años que comenzó el Baloncesto Superior se está jugando el torneo 41?

*

Las matemáticas no fallan y una persona que nació en 1981 está cumpliendo 40 años en el 2021.

*

Podrá tener una explicación, pero no la encuentro y si existe la desconozco, se puede aceptar menos, porque se dejó un año sin hacer, pero no más.

*

El primer torneo lo ganó el Cupes también con dos tiradas libres, pero falladas, de Manolito Polanco de La Plaza rodeado de presión y amenazas. ¡Cuántos hechos parecidos!

*

Además de los 40 años del baloncesto, el 24 de abril se celebró otra cosa con réplica, muy, pero muy reciente, pero no recuerdo. Las lagunas de los años.

*

SQUEEZE PLAY: Para los botánicos las calabazas y los tomates son frutas…El sábado, ¿Vas a seguir? Se cumplieron 27 años de la fundación de Il Pasticcio…Paolo Modolo no dejó pasar la ocasión e invitó a una cena a sus compañeros de “foursome” en el golf, Leo Sánchez, José Miguel Minier y Rafael Octavio Castillos…En eso entró Chicué Pichardo y dirigiéndose a Minier le dijo…”Esto no es solo práctica, hay que saber teoría”…Y le preguntó ¿Qué es un birdie?…le dijo Minier: “Cuando se consigue embocar la bola en un hoyo con un golpe menos de tu par”…Cuando se iba, Chicué insistió y preguntó, ¿Qué otro nombre recibe la trampa de arena?…Minier respondió sin pensar, bunker…Mientras Paolo, Leo y Rafael Octavio no paraban de reír…Y eso, que Minier se fue temprano porque el domingo tenía que salir en su bicicleta Mountain Bike a celebrar el cumpleaños del ingeniero Rafael Solano Liz…Pablito Ruviera fue de los cronistas que se vacunaron el sábado…Pero cometió un error, puso el brazo derecho y no el izquierdo…Es el único que he visto vacunar por el derecho…Este lunes será develizado el mural de Los Panfleteros…Jóvenes valientes…A las 10:00 de la mañana en el parque de la Constitución en la Antonio Guzmán esquina Restauración…Bien por el alcalde Abel Martínez…El fin de semana murieron Adrian Garret quien jugó para las Águilas Cibaeñas y Gerardo Berrido entrenador y promotor de boxeo…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que granuja es una palabra en español derivada del latín “gran”, grano, que significa bribón, pícaro…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez